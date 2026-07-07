Резерви НБУ перевищили $51 млрд завдяки міжнародній допомозі

Міжнародні резерви України станом на 1 липня 2026 року зросли до $51,27 млрд, збільшившись за червень на 12,1%.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Міжнародні резерви України зросли

Станом на 1 липня 2026 року міжнародні резерви України, за попередніми даними Національного банку, становили 51,27 млрд дол. Упродовж червня їхній обсяг збільшився на 12,1% завдяки значним валютним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили обсяги чистого продажу валюти НБУ та виплати за державним боргом.

На динаміку міжнародних резервів у червні вплинули кілька ключових чинників.

Надходження коштів та виплати за державним боргом

У червні на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 11,3 млрд дол, зокрема:

6,82 млрд дол. - від Європейського Союзу;

4,5 млрд дол. - через рахунки Світового банку.

Крім того, Україна отримала 4,4 млрд дол. від Європейського Союзу в межах першого оборонного траншу програми Ukraine Support Loan. Водночас ці кошти не були включені до міжнародних резервів через їхнє цільове призначення.

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті країна спрямувала 269,7 млн дол., з них:

211,5 млн дол. - на обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

7,2 млн дол. - на обслуговування валютних ОВДП;

51 млн дол. - іншим кредиторам.

Окремо Україна сплатила 171,5 млн дол. Міжнародному валютному фонду.

Операції НБУ на валютному ринку

Упродовж червня Національний банк продав на валютному ринку 5,15 млрд дол., що було необхідно для підтримки стабільності валютного ринку.

Переоцінка активів

Через переоцінку фінансових інструментів, а також зміну ринкової вартості активів і валютних курсів міжнародні резерви зменшилися на 191,4 млн дол.

Попри це, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту, що свідчить про достатній рівень зовнішньої ліквідності країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що раніше резерви України скоротилися через обслуговування та погашення державного боргу.