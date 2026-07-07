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Резервы НБУ превысили $51 млрд благодаря международной помощи

НБУ
Объем международных резервов Украины достиг $51,3 млрд. / НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2026 г. выросли до $51,27 млрд, увеличившись за июнь на 12,1%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Международные резервы Украины выросли

По состоянию на 1 июля 2026 г. международные резервы Украины, по предварительным данным Национального банка, составляли 51,27 млрд долл. В июне их объем увеличился на 12,1% благодаря значительным валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили объемы чистой продажи валюты НБУ и выплаты по государственному долгу.

На динамику международных резервов в июне повлияли несколько ключевых факторов.

  • Поступление средств и выплаты по государственному долгу

В июне на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 11,3 млрд долл.

  • 6,82 млрд долл. - от Европейского Союза;
  • 4,5 млрд долл. – через счета Всемирного банка.

Кроме того, Украина получила 4,4 млрд. долл. от Европейского Союза в рамках первого оборонного транша программы Ukraine Support Loan. В то же время эти средства не были включены в международные резервы из-за их целевого назначения.

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте страна направила 269,7 млн долл., из них:

  • 211,5 млн долл. - на обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • 7,2 млн долл. -   на обслуживание валютных ОВГЗ;
  • 51 млн долл. - другим кредиторам.

Отдельно Украина оплатила 171,5 млн. долл. Международный валютный фонд.

  • Операции НБУ на валютном рынке

За июнь Национальный банк продал на валютном рынке 5,15 млрд долл. , что было необходимо для поддержания стабильности валютного рынка

  • Переоценка активов

Из-за переоценки финансовых инструментов, а также изменения рыночной стоимости активов и валютных курсов международные резервы уменьшились на 191,4 млн долл.

Тем не менее, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта, что свидетельствует о достаточном уровне внешней ликвидности страны.

Напомним, ранее сообщалось, что ранее резервы Украины сократились из-за обслуживания и погашения государственного долга.

Автор:
Ольга Опенько