OpenAI откладывает запуск интернет-магазина специальных чат-ботов

Главный игрок на рынке генеративных языковых моделей компания OpenAI объявила об отложении запуска онлайн-магазина, через который должно было происходить взаимодействие пользователей с набором чат-ботов.

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Об этом пишет Вloomberg.

GPT Store – это новая платформа, которая позволяет отдельным пользователям создавать и публиковать собственные версии моделей генеративных предварительно обученных трансформаторов.

Например, можно создать GPT, обученного на личной коллекции рецептов, чтобы оказывать помощь в кулинарии, или разработать такой, который сможет ответить на сложные вопросы о серии фэнтезийных книг. Более того, разработчики и компании могут использовать платформу для создания GPT, понимающих и работающих с проприетарным кодом, предлагая новый уровень взаимодействия и полезности.

Причиной такой задержки компания называет перерыв, вызванный сначала устранением, а затем – восстановлением в должности главного исполнительного директора Сэма Альтмана.

В компании заявили, что планируют развернуть свой GPT Store в начале 2024 года, а не в конце 2023 года, как планировалось сначала.

"Хотя мы ожидали выпустить его в этом месяце, несколько неожиданных вещей мешали нам!", - отметили в OpenAI.

6 ноября на своей первой конференции разработчики OpenAI заявили, что пользователи могут начать создавать собственные версии ChatGPT без необходимости изучать кодирование с помощью приложений из магазина GPT Store. С помощью такого шага OpenAI планирует победить конкурентов на рынке.

Тогда же OpenAI заявил, что планирует представить магазин, где пользователи смогут находить индивидуальные чат-боты от других пользователей – и зарабатывать деньги на своих собственных – так же, как они могли бы использовать приложения в App Store.

Но планы компании изменились после того, как 17 ноября директора уволили Альтмана, отметив в своем заявлении, что он не был "откровенным" с правлением OpenAI, что препятствовало его способности выполнять свои обязанности.

Такое решение повлекло за собой бурную реакцию и почти все сотрудники подписали письмо о том, что они могут уволиться, если Альтмана не возьмут на работу снова. 22 ноября Альтман официально вернулся на должность генерального директора вместе с измененным советом директоров.