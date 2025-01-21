Безперебійний зв’язок: мобільних операторів планують визнати критичною інфраструктурою найвищої категорії

Постачальників електронних комунікаційних послуг мобільного зв’язку пропонується визнати частиною критичної інфраструктури.

Про це свідчить законопроєкт №12420, оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Яка мета законопроєкту

В пояснювальній записці йдеться про те, що 12 грудня 2023 року стався масштабний збій у роботі оператора "Київстар", через який понад 24 мільйони абонентів втратили мобільний зв'язок та Інтернет, а також не змогли підключитися до інших операторів.

Це спричинило серйозні інфраструктурні проблеми в Україні.

Зазначається, що наразі в Україні немає чіткого механізму для визначення мобільних операторів як частини критичної інфраструктури.

Проєкт закону пропонує визнати мобільних операторів критичною інфраструктурою найвищої категорії, з огляду на важливість їхньої роботи для країни.

Основні положення

Проєкт закону пропонує віднести постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, зокрема мобільних операторів, до критичної інфраструктури з особливо важливими об'єктами.

Це стосується мереж, що здійснюють постачання мобільного зв'язку, які мають загальнодержавне значення та суттєвий вплив на інші об'єкти критичної інфраструктури. Порушення їх функціонування може призвести до кризових ситуацій державного значення.

Проєкт також уточнює деякі положення щодо віднесення об'єктів до критичної інфраструктури.

Наголошується, що реалізація положень проєкту закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

В пояснювальній записці зазначається, що прийняття проєкту закону забезпечить надійніше і безперебійне постачання послуг мобільного зв'язку, підвищивши рівень захисту критичної інфраструктури та мінімізуючи ризики виникнення кризових ситуацій у галузі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс технічні засоби електронних комунікацій та/або споруди електронних комунікаційних мереж в список тих, до яких не застосовуватимуться графіки відключення світла. До оновленого списку потрапили обʼєкти Сил безпеки і оборони та мобільних операторів.

Додамо, "Київстар" станом на початок січня встановив резервне живлення для всіх об’єктів своєї телеком-мережі, що включає понад 65 тисяч базових станцій. Проведені заходи дозволять працювати без зовнішнього енергопостачання три дні.