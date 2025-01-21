Бесперебойная связь: мобильных операторов планируют признать критической инфраструктурой высшей категории

Поставщиков электронных коммуникационных услуг мобильной связи предлагается признать частью критической инфраструктуры.

Об этом свидетельствует законопроект №12420, обнародованный на сайте Верховной Рады.

Какова цель законопроекта

В пояснительной записке говорится, что 12 декабря 2023 года произошел масштабный сбой в работе оператора "Киевстар", из-за которого более 24 миллионов абонентов потеряли мобильную связь и Интернет, а также не смогли подключиться к другим операторам.

Это привело к серьезным инфраструктурным проблемам в Украине.

Отмечается, что в Украине нет четкого механизма для определения мобильных операторов как части критической инфраструктуры.

Проект закона предлагает признать мобильных операторов критической инфраструктурой высшей категории, учитывая важность их работы для страны.

Основные положения

Проект закона предлагает отнести поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг, в частности, мобильных операторов, к критической инфраструктуре с особо важными объектами.

Это касается сетей, осуществляющих поставки мобильной связи, имеющих общегосударственное значение и существенное влияние на другие объекты критической инфраструктуры. Нарушение их функционирования может привести к кризисным ситуациям государственного значения.

Проект также уточняет некоторые положения по отнесению объектов к критической инфраструктуре.

Отмечается, что реализация положений проекта закона не требует дополнительных расходов из государственного бюджета.

В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта закона обеспечит более надежные и бесперебойные поставки услуг мобильной связи, повысив уровень защиты критической инфраструктуры и минимизируя риски возникновения кризисных ситуаций в отрасли.

Напомним, Кабинет министров внес технические средства электронных коммуникаций и/или сооружения электронных коммуникационных сетей в список тех, к которым не будут применяться графики отключения света. В обновленный список попали объекты Сил безопасности и обороны и мобильных операторов.

Добавим, "Киевстар" по состоянию на начало января установил резервное питание для всех объектов своей телеком-сети, включающей более 65 тысяч базовых станций. Проведенные мероприятия позволят работать без внешнего энергоснабжения три дня.