Правительство запретило применять графики отключений света к мобильным операторам

Кабинет министров внес технические средства электронных коммуникаций и/или сооружения электронных коммуникационных сетей в список тех, к которым не будут применяться графики отключения света.

Об этом говорится в постановлении правительства №1260 от 1 ноября.

Согласно документу, графики ограничения потребления электроэнергии не будут применяться к:

объектам Сил безопасности и сил обороны, определенных такими органами или центральными органами исполнительной власти, осуществляющими руководство военными формированиями, образованными в соответствии с законами Украины;

технических средств электронных коммуникаций и/или сооружений электронных коммуникационных сетей по перечням, определенным Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.

Также определено, что перечень критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение, будет действовать до 1 июня 2025 года.

Рада провалила законопроект о штрафах для мобильных операторов за отсутствие связи во время блекаутов

Напомним, в конце октября Верховная Рада отклонила законопроект №11431 по урегулированию вопроса госнадзора в сфере электронных коммуникаций и оперативному обеспечению постоянства электронных коммуникационных сетей.

Этот законопроект предусматривал штрафы для мобильных операторов за невыполнение распоряжений Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями, то есть, в частности, и за необеспечение бесперебойной связи при отключении электричества.

Против этого законопроекта выступало бизнес-сообщество. Так, накануне рассмотрения Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей призвали Раду отклонить его.

Предприниматели отмечали, что в случае принятия закон подменит цель государственного надзора в этом вопросе с предупреждающей карательной — для пополнения госбюджета за счет операторов через механизм штрафов.

Напомним, что в июле Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций ужесточил требования к мобильным операторам: так, время работы базовых станций при отсутствии внешнего электроснабжения должно быть увеличено до 10 часов.

В начале августа все три крупных мобильных оператора — "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что не могут выполнить требование обеспечить 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов.