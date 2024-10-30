"Самая тяжелая зима за три года": в "Укрэнерго" назвали худший сценарий для энергетической системы

Нынешняя зима может стать одной из самых трудных за предыдущие три года. Поэтому в "Укрэнерго" готовятся к нескольким возможным сценариям прохождения этой зимой.

Об этом заявил временный исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт в интервью "Суспільному".

"Три варианта, которые в том числе учитывают самый плохой сценарий — продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети, объектов генерации и так далее", — подчеркнул Брехт.

Он напомнил, весной из-за обстрелов РФ Украина потеряла 9 ГВт генерирующей мощности, равную летнему потреблению электроэнергии в Нидерландах, или ночному потреблению электроэнергии в Украине летом.

По словам Брехта, самый плохой сценарий прохождения рассматриваемой зимы — продолжение массированных атак России по объектам генерации.

"При условии этого сценария, при наличии того объема импорта электрической энергии, который у нас есть уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов", — констатировал Брехт.

Прогнозы по отключениям электроэнергии зимой

Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации выпустил прогноз по объемам отключений электроэнергии зимой. В прогнозе эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что отключения могут продолжаться от 12 до 20 часов в сутки, в зависимости от атак России, погодных условий и темпов восстановления инфраструктуры.

Следовательно, при оптимистическом сценарии, если 8-9 энергоблоков АЭС будут работать стабильно и зима будет умеренной, можно восстановить около 3000 мегаватт из 6000 поврежденных. В этом случае отключения могут продолжаться до 12 часов в сутки.

Однако после выхода этого прогноза министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина сможет пройти зиму без серьезных проблем с электроснабжением, если не произойдет новых тяжелых атак со стороны России.

"Появилось очень много экспертов, которые каждый день там какие-то вбрасывают: там 20 часов без света, 18. На самом деле они ничего не знают. Потому что если не будет ударов, которые критически повлияют на энергосистему, мы пройдем эту зиму в нормальном режиме"., – сказал Галущенко.

Он добавил, что в случае таких ударов предусмотреть их влияние на энергосистему на сегодняшний день очень сложно. Поэтому все эти оценки условны и могут не отражать реальную ситуацию.