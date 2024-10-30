"Найважча зима за три роки": в "Укренерго" назвали найгірший сценарій для енергетичної системи

Цьогорічна зима може стати однією з найважчих за попередні три роки. Тому в “Укренерго” готуються до кількох можливих сценаріїв проходження цієї зими

Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт в інтерв'ю "Суспільному".

"Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій - продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації і так далі", - підкреслив Брехт.

Він нагадав, навесні через обстріли РФ Україна втратили 9 ГВт генеруючої потужності, що дорівнює літньому споживанню електроенергії в Нідерландах, або нічному споживанню електроенергії в Україні влітку.

За словами Брехта, найгірший сценарій проходження зими, який розглядають - продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації.

"За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", - констатував Брехт.

Прогнози щодо відключень електроенергії взимку

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації випустив прогноз щодо обсягів відключень електроенергії взимку. У прогнозі експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що відключення можуть тривати від 12 до 20 годин на добу, в залежності від атак Росії, погодних умов та темпів відновлення інфраструктури.

Відтак, за оптимістичного сценарію, якщо 8-9 енергоблоків АЕС працюватимуть стабільно і зима буде помірною, можна відновити близько 3000 мегават з 6000 пошкоджених. В цьому випадку відключення можуть тривати до 12 годин на добу

Однак, після виходу цього прогнозу, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна зможе пройти зиму без серйозних проблем з електропостачанням, якщо не відбудеться нових важких атак з боку Росії.

"З'явилося дуже багато експертів, які кожен день там якісь вкидають: там 20 годин без світла, 18. Насправді вони нічого не знають. Тому що, якщо не буде ударів, які критично вплинуть на енергосистему, ми пройдемо цю зиму внормальному режимі", - сказав Галущенко.

Він додав, що у разі ж таких ударів передбачити їхній вплив на енергосистему на сьогоднішній день дуже складно. Тому всі ці оцінки є умовними і можуть не відображати реальну ситуацію.