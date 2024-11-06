Уряд заборонив застосовувати графіки відключень світла до мобільних операторів

Кабінет міністрів вніс технічні засоби електронних комунікацій та/або споруди електронних комунікаційних мереж в список тих, до яких не застосовуватимуться графіки відключення світла.

Про це йдеться у постанові уряду №1260 від 1 листопада.

Згідно з документом, графіки обмеження споживання електроенергії не застосовуватимуться до:

об’єктів Сил безпеки і сил оборони, визначених такими органами або центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України;

технічних засобів електронних комунікацій та/або споруд електронних комунікаційних мереж за переліками, визначеними Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.

Також визначено, що перелік критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання, діятиме до 1 червня 2025 року.

Рада провалила законопроєкт про штрафи для мобільних операторів за відсутність зв'язку під час блекаутів

Нагадаємо, наприкінці жовтня Верховна Рада відхилила законопроєкт №11431 щодо врегулювання питання держнагляду в сфері електронних комунікацій та оперативного забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж.

Цей законопроєкт передбачав штрафи для мобільних операторів за невиконання розпоряджень Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами, тобто, зокрема, і за незабезпечення безперебійного звʼязку під час відключень електрики.

Проти цього законопроєкту виступала бізнес-спільнота. Так, напередодні його розгляду Європейська Бізнес Асоціація, Американська торговельна палата в Україні та Спілка українських підприємців закликали Раду відхилити його.

Підприємці наголошували, що в разі ухвалення закон підмінить мету державного нагляду в цьому питанні з запобіжної на каральну - задля поповнення держбюджету за рахунок операторів через механізм штрафів.

Нагадаємо, що в липні Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій посилив вимоги до мобільних операторів: так, час роботи базових станцій за відсутності зовнішнього електропостачання має бути збільшено до 10 годин.

На початку серпня всі три великі мобільні оператори - "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що не можуть виконати вимогу забезпечити 100%-у автономність мобільного зв'язку та інтернету протягом 10 годин.