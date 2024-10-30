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Рада провалила законопроєкт про штрафи для мобільних операторів за відсутність зв'язку під час блекаутів

Рада провалила законопроєкт про штрафи для мобільних операторів за відсутність зв'язку під час блекаутів
Операторів не будуть штрафувати за непрацюючі без світла базові станції. Фото: kyivstar.ua

Верховна Рада відхилила законопроєкт №11431 щодо врегулювання питання держнагляду в сфері електронних комунікацій та оперативного забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, за його прийняття в першому читанні проголосували лише 199 депутатів при 226 мінімально необхідних. Відправити документ на повторне перше читання також не вдалося: за це проголосували 206 парламентарів. Відповідно, він вважається відхиленим.

Документ був внесений у липні чотирма депутатами на чолі з головою парламентського комітету з питань цифрової трансформації Михайлом Крячком. Він передбачав штрафи для мобільних операторів за невиконання розпоряджень Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами, тобто, зокрема, і за незабезпечення безперебійного звʼязку під час відключень електрики.

Нагадаємо, що проти цього законопроєкту виступала бізнес-спільнота. Так, напередодні його розгляду Європейська Бізнес Асоціація, Американська торговельна палата в Україні та Спілка українських підприємців закликали Раду відхилити його.

Підприємці наголошували, що в разі ухвалення закон підмінить мету державного нагляду в цьому питанні з запобіжної на каральну - задля поповнення держбюджету за рахунок операторів через механізм штрафів.

Крім того, асоціації вказували, що це матиме негативний вплив на інвестиційну привабливість галузі, унеможливить заплановані та анонсовані раніше інвестиції у розвиток електронних комунікаційних мереж.

Більш того, на думку бізнесу, через розпливчатість прав та обов'язків регулятора реалізація ініціативи створила б можливість корупційних зловживань, на що вказало у своєму висновку і Національне агентство з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, що в липні Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій посилив вимоги до мобільних операторів: так, час роботи базових станцій за відсутності зовнішнього електропостачання має бути збільшено до 10 годин.

На початку серпня всі три великі мобільні оператори - "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що не можуть виконати вимогу забезпечити 100%-у автономність мобільного зв'язку та інтернету протягом 10 годин.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов