Рада провалила законопроєкт про штрафи для мобільних операторів за відсутність зв'язку під час блекаутів

Верховна Рада відхилила законопроєкт №11431 щодо врегулювання питання держнагляду в сфері електронних комунікацій та оперативного забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, за його прийняття в першому читанні проголосували лише 199 депутатів при 226 мінімально необхідних. Відправити документ на повторне перше читання також не вдалося: за це проголосували 206 парламентарів. Відповідно, він вважається відхиленим.

Документ був внесений у липні чотирма депутатами на чолі з головою парламентського комітету з питань цифрової трансформації Михайлом Крячком. Він передбачав штрафи для мобільних операторів за невиконання розпоряджень Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами, тобто, зокрема, і за незабезпечення безперебійного звʼязку під час відключень електрики.

Нагадаємо, що проти цього законопроєкту виступала бізнес-спільнота. Так, напередодні його розгляду Європейська Бізнес Асоціація, Американська торговельна палата в Україні та Спілка українських підприємців закликали Раду відхилити його.

Підприємці наголошували, що в разі ухвалення закон підмінить мету державного нагляду в цьому питанні з запобіжної на каральну - задля поповнення держбюджету за рахунок операторів через механізм штрафів.

Крім того, асоціації вказували, що це матиме негативний вплив на інвестиційну привабливість галузі, унеможливить заплановані та анонсовані раніше інвестиції у розвиток електронних комунікаційних мереж.

Більш того, на думку бізнесу, через розпливчатість прав та обов'язків регулятора реалізація ініціативи створила б можливість корупційних зловживань, на що вказало у своєму висновку і Національне агентство з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, що в липні Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій посилив вимоги до мобільних операторів: так, час роботи базових станцій за відсутності зовнішнього електропостачання має бути збільшено до 10 годин.

На початку серпня всі три великі мобільні оператори - "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що не можуть виконати вимогу забезпечити 100%-у автономність мобільного зв'язку та інтернету протягом 10 годин.