Рада провалила законопроект о штрафах для мобильных операторов за отсутствие связи при блэкаутах

Верховная Рада отклонила законопроект №11431 об урегулировании вопроса госнадзора в сфере электронных коммуникаций и оперативного обеспечения постоянства электронных коммуникационных сетей.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, за его принятие в первом чтении проголосовали только 199 депутатов при 226 минимально необходимых. Отправить документ на повторное первое чтение также не удалось: за это проголосовали 206 парламентариев. Соответственно, он считается отклоненным.

Документ был внесен в июле четырьмя депутатами во главе с председателем парламентского комитета по цифровой трансформации Михаилом Крячко. Он предусматривал штрафы для мобильных операторов за невыполнение распоряжений Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями, то есть, в частности, и за необеспечение бесперебойной связи при отключении электричества.

Напомним, что против этого законопроекта выступало бизнес-сообщество. Так, накануне его рассмотрения Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей призвали Раду отклонить его.

Предприниматели отмечали, что в случае принятия закон подменит цель государственного надзора в этом вопросе с предупреждающей на карательную - с целью пополнения госбюджета за счет операторов через механизм штрафов.

Кроме того, ассоциации указывали, что это будет иметь негативное влияние на инвестиционную привлекательность отрасли, сделает невозможным запланированные и анонсированные ранее инвестиции в развитие электронных коммуникационных сетей.

Более того, по мнению бизнеса, из-за расплывчатости прав и обязанностей регулятора реализация инициативы создала бы возможность коррупционных злоупотреблений, на что указало в своем заключении и Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Напомним, что в июле Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций ужесточил требования к мобильным операторам: так, время работы базовых станций при отсутствии внешнего электроснабжения должно быть ими увеличено до 10 часов.

В начале августа все три крупных мобильных оператора - "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell - обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что не могут выполнить требование обеспечить 100%-ную автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов.