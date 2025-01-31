- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В "Дії" запустили новый сервис для сообщений об отсутствии связи или мобильного интернета
В “Дії” запустили новую услугу для сообщений об отсутствии связи, которая работает как онлайн, так и оффлайн, с целью обеспечения стабильной работы звонков и интернета по всей стране.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Если граждане не могут связаться с родными или столкнулись с проблемами интернет-связи, они могут сообщить об этом через приложение "Дія".
Такая информация поможет улучшить качество связи и обеспечить стабильность сервисов по всей стране, отмечают в пресс-службе.
Как сообщить о проблеме со связью в "Дії"
- Необходимо открыть приложение "Дія" и на главном экране нажать — Отсутствует связь;
- предоставить одноразовый доступ к геолокации;
- Указать ли проблема только при обесточивании;
- Выбрать оператора;
- Не работает: интернет, звонки или оба варианта.
- Указать, где нет связи (в помещении или на улице).
В случае отсутствия интернета необходимо оставить сообщение в "Дії", и как только связь восстановится, оно будет отправлено автоматически.
Напомним, мобильных операторов планируют признать критической инфраструктурой высочайшего уровня для обеспечения бесперебойной связи.
Кабинет министров внес технические средства электронных коммуникаций и/или сооружения электронных коммуникационных сетей в список тех, к которым не будут применяться графики отключения света. В обновленный список попали объекты Сил безопасности и обороны и мобильных операторов.