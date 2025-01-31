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В "Дії" запустили новый сервис для сообщений об отсутствии связи или мобильного интернета

В "Дії" запустили новый сервис для сообщений об отсутствии связи или мобильного интернета
Фото: diia.gov.ua

В  “Дії” запустили новую услугу для сообщений об отсутствии связи, которая работает как онлайн, так и оффлайн, с целью обеспечения стабильной работы звонков и интернета по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Если граждане не могут связаться с родными или столкнулись с проблемами интернет-связи, они могут сообщить об этом через приложение "Дія".

Такая информация поможет улучшить качество связи и обеспечить стабильность сервисов по всей стране, отмечают в пресс-службе.

Как сообщить о проблеме со связью в "Дії"

  • Необходимо открыть приложение "Дія" и на главном экране нажать — Отсутствует связь;
  • предоставить одноразовый доступ к геолокации;
  • Указать ли проблема только при обесточивании;
  • Выбрать оператора;
  • Не работает: интернет, звонки или оба варианта.
  • Указать, где нет связи (в помещении или на улице).

В случае отсутствия интернета необходимо оставить сообщение в "Дії", и как только связь восстановится, оно будет отправлено автоматически.

Напомним, мобильных операторов планируют признать критической инфраструктурой высочайшего уровня для обеспечения бесперебойной связи.

Кабинет министров внес технические средства электронных коммуникаций и/или сооружения электронных коммуникационных сетей в список тех, к которым не будут применяться графики отключения света. В обновленный список попали объекты Сил безопасности и обороны и мобильных операторов.

Автор:
Ольга Опенько