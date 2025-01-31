В "Дії" запустили новый сервис для сообщений об отсутствии связи или мобильного интернета

В “Дії” запустили новую услугу для сообщений об отсутствии связи, которая работает как онлайн, так и оффлайн, с целью обеспечения стабильной работы звонков и интернета по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Если граждане не могут связаться с родными или столкнулись с проблемами интернет-связи, они могут сообщить об этом через приложение "Дія".

Такая информация поможет улучшить качество связи и обеспечить стабильность сервисов по всей стране, отмечают в пресс-службе.

Как сообщить о проблеме со связью в "Дії"

Необходимо открыть приложение "Дія" и на главном экране нажать — Отсутствует связь;

предоставить одноразовый доступ к геолокации;

Указать ли проблема только при обесточивании;

Выбрать оператора;

Не работает: интернет, звонки или оба варианта.

Указать, где нет связи (в помещении или на улице).

В случае отсутствия интернета необходимо оставить сообщение в "Дії", и как только связь восстановится, оно будет отправлено автоматически.

Напомним, мобильных операторов планируют признать критической инфраструктурой высочайшего уровня для обеспечения бесперебойной связи.

Кабинет министров внес технические средства электронных коммуникаций и/или сооружения электронных коммуникационных сетей в список тех, к которым не будут применяться графики отключения света. В обновленный список попали объекты Сил безопасности и обороны и мобильных операторов.