Государственная служба занятости запустила ИИ для поиска работы: как работает новый сервис

женщина, монитор
Служба занятости запустила инновационный сервис. / Freepik

Государственная служба занятости запустила инновационный инструмент поиска работы — цифрового помощника на основе искусственного интеллекта. Эта новая функция призвана значительно упростить и ускорить подбор вакансий для соискателей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение учреждения.

Разработанный локальный ШИ-помощник не просто ищет вакансии по ключевым словам или фильтрам. Он может проанализировать ваше резюме (CV) и на основе опыта, навыков и образования предложить наиболее релевантные карьерные возможности.

Основные преимущества нового сервиса:

  • высокий уровень конфиденциальности — ваше резюме обрабатывается в считанные секунды и автоматически удаляется из системы, обеспечивающей безопасность персональных данных;
  • автономность и надежность – локальная природа ИИ обеспечивает его стабильную работу, независимо от глобальных серверов;
  • адаптированность – инструмент гибко настроен под уникальные потребности украинского рынка труда.

Испытать возможности инновационного помощника можно уже сегодня, но новация пока работает в тестовом режиме.

Напомним, 1 сентября Украина стала первым в мире государством, запустившим национального ШИ-ассистента в сфере государственных услуг - "Дія.AI". Этот инновационный инструмент помогает миллионам украинцев получать консультации и услуги прямо в чате.

Автор:
Татьяна Ковальчук