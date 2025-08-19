За сім місяців вдалося закрити лише кожну другу вакансію центрів зайнятості

За сім місяців 2025 року Державна служба зайнятості пропонувала понад 265 тисяч вакансій, на які вдалося знайти майже 136 тисяч працівників.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.

Зазначається, що середня тривалість укомплектування вакансії за цей період становила 15 днів.

Кого шукають роботодавці

За даними відомства, найчастіше роботодавці шукають фахівців у сфері торгівлі, тобто продавців, консультантів, менеджерів з продажу.

Також серед найбільш затребуваних — професії у сфері маркетингу та реклами, транспорту та логістики, у промисловості та на виробництві.

Популярними лишаються робітничі вакансії, а також продавці товарів та послуг.

Де вакансій найбільше

Найбільше вакансій за перші сім місяців поточного року було у Львівського обласного центру зайнятості – 13,4% від загальної кількості, або ж майже 36 тисяч. Популярними у цій частині України були такі вакансії, як лікар та медична сестра, інженер, менеджер та бухгалтер, вчитель, водій, охоронник. Роботодавці також інтенсивно шукали працівників будівельної сфери.

Також серед областей, де найбільше пропонували роботу – Дніпропетровська, Київська та столиця, Харківська, Полтавська та Хмельницька.

Кількість закритих вакансій, тобто таких, на які центри зайнятості знайшли працівників, цього року складає майже 136 тисяч. Найактивнішою в цьому напрямку роботи була Дніпропетровська область – знайшли понад 13 тисяч працівників, або ж майже 10% від загальної кількості.

Серед регіонів, де найвищі показники працевлаштування – Івано-Франківська, Львівська та Харківська області.

Найвищий рівень укомплектування вакансій, тобто співвідношення кількості укомплектованих вакансій до загальної кількості наявних вакансій — у Донецькій області (83%), в Івано-Франківській (75%) та Вінницькій областях (69%).

Зауважимо, з початку 2025 року до Державної служби зайнятості звернулося 34 тисячі внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Це на 40% менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли таких звернень було 56 тисяч.