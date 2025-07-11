В Україні кількість ВПО, що шукають роботу через службу зайнятості, впала на 40%

З початку 2025 року до Державної служби зайнятості звернулося 34 тисячі внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Це на 40% менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли таких звернень було 56 тисяч.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Таке скорочення кількості шукачів роботи серед ВПО називають закономірним. Адже найбільший потік людей, які залишали свої домівки та намагалися знайти роботу на новому місці, спостерігався саме після початку повномасштабного вторгнення. Загалом з того часу до Державної служби зайнятості звернулися 243 тисячі внутрішньо переміщених осіб.

"Цьогоріч з 34 тисяч безробітних внутрішньо переміщених осіб, які зверталися за послугами до Державної служби зайнятості, найбільша кількість припадає на Дніпропетровський та Харківський центри зайнятості (по 4,2 тис. та 3,6 тисячі осіб відповідно). Проте саме ці області й лідирують за кількістю працевлаштованих безробітних з числа ВПО: Дніпропетровщина – 3,4 тисячі та Харківщина – 1,7 тисячі", - йдеться в повідомленні.

Також вказується, що навчання пройшли 3,9 тисячі людей з числа ВПО. Найбільше за сприяння Дніпропетровського та Донецького центрів зайнятості – 642 та 634 осіб відповідно.

Ваучер на навчання отримали 1,9 тисячі ВПО. Найбільше їх надали у Донецькому та Харківському центрах зайнятості, 450 та 225 відповідно.

1,4 тисячі внутрішньо переміщених осіб (ВПО) взяли участь у громадських роботах, причому найбільше — на Харківщині (297) та Хмельниччині (230).

Загалом же за звітний період 60,6 тис. внутрішньо переміщених осіб отримували послуги Служби зайнятості, у минулому році їх кількість складала 67 тис.

Нагадаємо, з початку року Державна служба зайнятості надала свої послуги понад 20 тисячам осіб з інвалідністю, що на 14% більше, ніж за відповідний період минулого року. Найбільше людей з інвалідністю влаштували на Житомирщині та Львівщині - 1,5 тисяч осіб.