В Украине количество переселенцев, ищущих работу через службу занятости, упало на 40%

С начала 2025 года в Государственную службу занятости обратилось 34 тысячи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это на 40% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда таких обращений было 56 тысяч.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

Такое сокращение количества искателей работы среди ВПЛ называют закономерным. Ведь самый большой поток людей, покидавших свои дома и пытавшихся найти работу на новом месте, наблюдался именно после начала полномасштабного вторжения. Всего с тех пор в Государственную службу занятости обратились 243 тысячи внутренне перемещенных лиц.

"В этом году из 34 тысяч безработных внутренне перемещенных лиц, которые обращались за услугами в Государственную службу занятости, наибольшее количество приходится на Днепропетровский и Харьковский центры занятости (по 4,2 тыс. и 3,6 тысячи человек соответственно). Однако именно эти области и лидируют по количеству трудоустроенных безработных из числа ВПО, 3 тысячи", - говорится в сообщении.

Также указывается, что обучение прошли 3,9 тысячи человек из числа ВПЛ. Больше всего при содействии Днепропетровского и Донецкого центров занятости – 642 и 634 человек соответственно.

Ваучер на обучение получили 1,9 тысяч ВПЛ. Больше всего их предоставили в Донецком и Харьковском центрах занятости, 450 и 225 соответственно.

1,4 тысячи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) приняли участие в общественных работах, причем больше всего — в Харьковской (297) и Хмельницкой (230).

В целом же за отчетный период 60,6 тыс. внутренне перемещенных получали услуги Службы занятости, в прошлом году их количество составляло 67 тыс. человек.

Напомним, с начала года Государственная служба занятости предоставила свои услуги более 20 тысячам человек с инвалидностью, что на 14% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Больше всего людей с инвалидностью устроили в Житомирской и Львовской - 1,5 тысяч человек.