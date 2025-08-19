За семь месяцев удалось закрыть только каждую вторую вакансию центров занятости

За семь месяцев 2025 года Государственная служба занятости предлагала более 265 тысяч вакансий, на которые удалось обнаружить почти 136 тысяч работников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Государственной службы занятости.

Средняя продолжительность укомплектования вакансии за этот период составила 15 дней.

Кого ищут работодатели

По данным ведомства, чаще всего работодатели ищут специалистов в сфере торговли, то есть продавцов, консультантов, менеджеров по продажам.

Среди самых востребованных — профессии в сфере маркетинга и рекламы, транспорта и логистики, в промышленности и на производстве.

Популярны рабочие вакансии, а также продавцы товаров и услуг.

Где вакансий больше всего

Больше всего вакансий за первые семь месяцев текущего года было у Львовского областного центра занятости - 13,4% от общего количества, или почти 36 тысяч. Популярны в этой части Украины такие вакансии, как врач и медицинская сестра, инженер, менеджер и бухгалтер, учитель, водитель, охранник. Работодатели также активно искали работников строительной сферы.

Также среди областей, где больше всего предлагали работу – Днепропетровская, Киевская и столица, Харьковская, Полтавская и Хмельницкая.

Количество закрытых вакансий, то есть таких, на которые центры занятости нашли работников, в этом году составляет около 136 тысяч. Наиболее активной в этом направлении работы была Днепропетровская область - нашли более 13 тысяч работников, или почти 10% от общего количества.

Среди регионов, где самые высокие показатели трудоустройства – Ивано-Франковская, Львовская и Харьковская области.

Самый высокий уровень укомплектования вакансий, то есть соотношение количества укомплектованных вакансий к общему количеству имеющихся вакансий — в Донецкой области (83%), Ивано-Франковской (75%) и Винницкой областях (69%).

Заметим, с начала 2025 года в Государственную службу занятости обратилось 34 тысячи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это на 40% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда таких обращений было 56 тысяч.