Зарплата за європейською формулою: що передбачає проєкт нового Трудового кодексу

Проєкт Трудового кодексу України, поданий Кабміном до Верховної Ради 7 січня 2026 року, формує правила ринку праці, повністю сумісні з нормами Європейського Союзу. Документ передбачає рівний захист трудових прав для всіх працівників незалежно від громадянства та повну відповідність директивам ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Окремим кроком до європейської інтеграції стане запровадження чіткої методології визначення мінімальної заробітної плати. Згідно з проєктом, її розмір має бути похідним від середньої зарплати в країні, що відповідає підходам Європейського Союзу.

Конкретні параметри розрахунку визначатиме Кабінет Міністрів після консультацій із соціальними партнерами.

Важливу роль у поверненні українців відіграватиме цифровізація ринку праці. Заплановано створення цифрових інструментів, які дозволять громадянам ще за кордоном знайти роботу в Україні, оцінити відповідність своїх навичок вимогам роботодавців та отримати рекомендації щодо навчання або перекваліфікації.

Новий Трудовий кодекс має замінити застарілу редакцію 1971 року та передбачає імплементацію понад 30 директив ЄС і конвенцій МОП, зокрема щодо робочого часу, прозорих умов праці, поєднання роботи й сімейних обов'язків та охорони праці.

Окрім цього, проєкт Трудового кодексу встановлює прозорі правила для гнучких форматів зайнятості, включно з дистанційною, надомною, сезонною та проєктною роботою. 

Автор:
Тетяна Гойденко