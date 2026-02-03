Украина планирует дополнительно привлечь на рынок труда не менее двух миллионов человек к 2030 году

Украина начинает амбициозную реформу рынка труда, главная цель которой — привлечь к активной работе как минимум 2 миллиона человек до 2030 года. Это касается прежде всего тех, кто сейчас остается вне рынка из-за отсутствия надлежащих условий или сложных жизненных обстоятельств.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью "Укринформу" заявила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дария Марчак.

"Наша цель — к 2030 году привлечь на рынок труда не менее 2 миллионов человек из числа тех, кто сейчас по разным причинам не работает", — отметила она.

Фундаментом изменений станет новый Трудовой кодекс, внедряющий гибкость, которой раньше не было. Чиновники называют новую систему "конструктором" договоров. Марчак объясняет это так: "Речь идет даже о "конструкторе" договоров. Ты можешь быть на одной должности, выполнять предусмотренные ею функциональные обязанности, но имеешь время, вдохновение и навыки, чтобы выполнять еще и другую работу". В таком случае возможен вариант заключения трудового договора, удовлетворяющего и пожелания и возможности работника, и потребности работодателя.

По словам чиновницы, первым шагом реформы станет привлечение 300 тысяч работников из "серой" зоны, что принесет бюджету около 43 млрд грн ежегодно. Чтобы четко разграничить честный бизнес и теневую занятость в законе прописали конкретные признаки трудовых отношений:

личное выполнение работы по профессии;

работа под контролем и задачей другого лица;

регулирование процесса труда заказчиком;

работа на согласованном месте с соблюдением распорядка;

обеспечение средствами производства и условиями труда;

регулярная выплата денег;

установленное время труда и отдыха;

возмещение расходов, связанных с работой.

Как отмечает заместитель министра: "Это тоже важный рычаг развития экономики и упорядочения рынка труда. Ведь сейчас такого разграничения фактически нет, поэтому и возникают споры, в которых, например, случаях ФЛП - это реальный предприниматель, предоставляющий реальные услуги, а в которых идет речь о теневой занятости в интересах крупного или среднего бизнеса".

Напомним, в ряд запустил экспериментальный проект по электронному трудоустройству в системе "Горизонт", позволит работодателям и работникам встречаться в едином цифровом пространстве, где даже увольнения или обучение проходят в несколько кликов.