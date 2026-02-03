Запланована подія 2

Україна планує додатково залучити на ринок праці щонайменше два мільйони людей до 2030 року

Дарія Марчак
Заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак. / Delo.ua

Україна розпочинає амбітну реформу ринку праці, головна мета якої — залучити до активної роботи принаймні 2 мільйони людей до 2030 року. Це стосується передусім тих, хто зараз залишається поза ринком через відсутність належних умов або складні життєві обставини.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак.

"Наша мета — до 2030 року залучити на ринок праці щонайменше 2 мільйони людей з-поміж тих, хто зараз з різних причин не працює", — зазначила вона.

Фундаментом змін стане новий Трудовий кодекс, який впроваджує гнучкість, якої раніше не було. Посадовці називають нову систему "конструктором" договорів. Марчак пояснює це так: "Йдеться навіть про такий собі "конструктор" договорів. Ти можеш бути на одній посаді, виконувати передбачені нею функціональні обов’язки, але маєш час, натхнення та навички, щоб виконувати ще й іншу роботу". У такому разі можливий варіант укладання трудового договору, що задовольняє і побажання й можливості працівника, і потреби роботодавця.

За словами чиновниці, першим кроком реформи стане залучення 300 тисяч працівників із "сірої" зони, що принесе бюджету близько 43 млрд грн щороку. Щоб чітко розмежувати чесний бізнес та тіньову зайнятість, у законі прописали конкретні ознаки трудових відносин:

  • особисте виконання роботи за професією; 
  • робота під контролем та за завданням іншої особи; 
  • регулювання процесу праці замовником; 
  • робота на погодженому місці з дотриманням розпорядку; 
  • забезпечення засобами виробництва та умовами праці; 
  • регулярна виплата грошей; 
  • встановлений час праці та відпочинку; 
  • відшкодування витрат, пов’язаних із роботою.

Як зазначає заступниця міністра: "Це теж важливий важіль розвитку економіки та впорядкування ринку праці. Адже зараз такого розмежування фактично немає, тому й виникають суперечки, у яких, приміром, випадках ФОП - це реальний підприємець, котрий надає реальні послуги, а в яких ідеться про тіньову зайнятість в інтересах великого чи середнього бізнесу".

Нагадаємо, уряд запустив експериментальний проєкт із електронного працевлаштування в системі "Обрій", дозволить роботодавцям і працівникам зустрічатися в єдиному цифровому просторі, де навіть звільнення чи навчання відбуваються у кілька кліків.

Автор:
Тетяна Ковальчук