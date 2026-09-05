Россия ударила баллистическими ракетами по "Каметстале" на Днепропетровщине: есть погибшие (ФОТО)

В ночь на 5 сентября российские войска нанесли баллистический удар по комбинату "Каметсталь" в городе Каменское на Днепропетровщине. Погибли пять человек, еще четверо работников получили ранения. Из-за повреждений производственных объектов и инфраструктуры предприятие полностью остановило работу.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба "Метинвест Холдинга", в состав которого входит металлургический комбинат.

"Враг применил тактику, которую уже использовал во время атак на украинские промышленные предприятия: с момента объявления воздушной тревоги до ракетного удара прошло всего несколько минут - времени, недостаточного для того, чтобы все работники успели добраться до защитных сооружений", - отметили в компании.

Последствия российского удара по "Каметстале" / "Метинвест"

В результате обстрела погибли пять человек — четверо сотрудников предприятия и один работник подрядной организации. Еще четверо рабочих получили ранения разной степени тяжести, их передали под наблюдение врачей.

"На территории Каметстали не было никаких военных целей, военной техники или военного производства. Здесь работали исключительно гражданские люди, которые выплавляли чугун и сталь исключительно для гражданских нужд", - заявил операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

Удар по комбинату "Каметсталь" / "Метинвест"

Разрушение и остановка предприятия

По данным "Метинвеста", в результате попаданий повреждены:

аглодоменное производство;

энергетическая инфраструктура;

транспортная инфраструктура компании.

Комбинат полностью остановил все производственные процессы. На территории продолжаются аварийно-восстановительные работы и разбор завалов, после чего специалисты смогут провести обследование оборудования. Точные сроки возобновления работы пока неизвестны.

Каменская городская объявила 5 сентября Днем траура по погибшим в результате вражеской атаки.

О " Комметстале"

"Каметсталь" (ЧАО "Камет-Сталь") - это крупное металлургическое предприятие полного производственного цикла, входящее в состав ООО "М этинвест Холдинг " . Комбинат специализируется на производстве непрерывнолитой заготовки, фасонного и сортового проката, включая арматуру, катанку, слои и профили. Единственный в мире производитель катаной осевой заготовки .

Напомним, в ночь на 27 августа российские войска снова атаковали металлургический комбинат "Запорожсталь". Пять ракет попали в то самое место, которое получило удар 11 августа, в результате которого погибли семь работников предприятия.