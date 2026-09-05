СБУ и Поклад – ключевые враги для путинского режима: эксперт объяснил, почему россия била по зданию Службы

Удар дроном по зданию Службы безопасности Украины свидетельствует, что ее руководитель Александр Поклад и СБУ в целом являются ключевыми врагами путинского режима.

Как сообщает Dilo, об этом пишет политолог Алексей Курпас.

Политолог акцентирует, что удар 4 сентября можно воспринимать как своеобразную оценку работы Службы безопасности. "СБУ и Поклад дают Украине результат. россия прекрасно понимает, откуда прилетают самые болезненные удары. Понимает, кто разоблачает ее агентов. Кто разваливает сети фсб. Кто срывает диверсии. Кто проводит уникальные операции. путин всегда очень точно показывает, кого он боится. И сегодня СБУ точно в этом списке на одной из лидирующих позиций", – подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что особенно эффективна деятельность контрразведки СБУ. "Масштаб контрразведывательной работы Службы колоссальный. С 2022 года СБУ разоблачила 150 агентурных сетей врага, в которые входило 648 человек. Только с начала 2026 года обнаружено еще 20 сетей и 81 их участника. Для любой спецслужбы противника это очень болезненные цифры. Потому что агентурная сеть не создается за один день. В нее вкладывают людей, деньги, легенды, каналы связи. И когда контрразведка СБУ накрывает всю сеть, фсб теряет не просто нескольких агентов. Она теряет инфраструктуру, которую иногда строила годами", – пишет политолог.

"Не стоит удивляться, что против Поклада и СБУ враг работает всеми доступными методами. От информационных атак до попыток физической ликвидации. У спецслужб есть очень простой критерий эффективности. Если противник тратит огромные ресурсы, чтобы тебя найти, дискредитировать, нейтрализовать или уничтожить, значит ты создаешь ему реальную проблему. Именно так надо трактовать события 4 сентября", – резюмирует Курпас.

Напомним, ранее стало известно, что по материалам СБУ открыто более 4 тысяч производств за государственную измену, более 9 тысяч – за коллаборационную деятельность и более 100 – за шпионаж.