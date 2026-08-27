"Укрзалізниця" відкрила всі платні зали очікування безкоштовно: хто може скористатися

Усі платні зали очікування на залізничних вокзалах України залишатимуться безкоштовними для пасажирів до ранку п'ятниці, 28 серпня.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Як пояснили в компанії, рішення ухвалено у зв'язку із суттєвими зміщеннями у графіках руху поїздів, що виникли через загрозу балістичних ударів та атак ворожих реактивних БпЛА.

Поки залізничники операційно працюють над відновленням графіка та забезпеченням безпечного руху, вокзали залишаються повністю відкритими.

Скористатися підвищеним комфортом залів очікування безкоштовно можуть усі пасажири, насамперед родини з дітьми, люди старшого віку та кожен, хто вимушений чекати на свій рейс.

Для пасажирів організовано безкоштовні воду та чай. Також на вокзалах функціонують "Пункти незламності", де можна зарядити електронні пристрої.

В "Укрзалізниці" наголосили, що в складні моменти діють за принципом солідарності та роблять усе можливе, аби кожен пасажир безпечно дістався місця призначення.

Нагадаємо, внаслідок чергових масованих російських обстрілів цивільної інфраструктури у низці областей України фіксуються затримки пасажирських поїздів. Рух залізничного транспорту продовжується там, де це дозволяє безпекова ситуація.