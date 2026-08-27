Поїзди "Укрзалізниці" затримуються понад 17 годин через обстріли РФ: що робити пасажирам

Внаслідок чергових масованих російських обстрілів цивільної інфраструктури у низці областей України фіксуються затримки пасажирських поїздів. Рух залізничного транспорту продовжується там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба УЗ.

Що варто знати пасажирам

У компанії зазначають, що оперативно відстежувати зміни в розкладі можна за допомогою кількох каналів:

push-сповіщень у мобільному застосунку "Укрзалізниці";

оголошень диктора безпосередньо на вокзалах;

інформаційних табло у приміщеннях вокзальних комплексів.

Залізничники наголошують, що безпекова ситуація постійно змінюється, тому час затримки поїздів може як збільшуватися, так і скорочуватися.

Під час повітряної тривоги пасажирам необхідно негайно прямувати до укриття. Якщо посадка на потяг триває навіть під час небезпеки, співробітники вокзалів окремо повідомлять про це та підкажуть безпечний маршрут до вагонів.

З огляду на те, що подорож може тривати довше за запланований час, пасажирам рекомендують мати із собою запас питної води та перекус.

Зміни у розкладі

Згідно з останніми оновленнями станом на 14:05 найбільші затримки у русі мають потяги № 775/776 Суми – Київ-Пас. – 17 год. 15 хв, №93/94 Харків-Пас. – Хелм – 11 год. 30 хв. та №83/84 Дніпро-Головний – Мукачево – на 6 год. 22 хв.

Ще низка потягів, зокрема № 7/8 Харків-Пас. – Одеса-Головна затримується на 7 год. 46 хв., № 37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас. – на 7 год. 15 хв., №85/86 Запоріжжя-1 – Львів та №5/6 Запоріжжя-1 – Ясиня – на 7 год. 25 хв.

Водночас потяги № 79/80 Дніпро-Головний – Львів та №119/120 Дніпро-Головний – Хелм мають затримку в русі 6 год. 52 хв.

Харчування при тривалих затримках

Для рейсів, які через наслідки обстрілів затримуватимуться на понад 5 годин, "Укрзалізниця" спільно з міжнародною гуманітарною організацією World Central Kitchen організовує безкоштовне гаряче харчування.

Отримати їжу пасажири та залізничні бригади зможуть на одній із визначених проміжних станцій.

Також у компанії уточнили ситуацію в столичному вузлі: Київська кільцева електричка, яка тимчасово призупиняла рух через загрозу під час атаки, станом на зараз повністю відновила роботу та курсує за графіком.

Нагадаємо, 13 серпня російський безпілотник вдарив по локомотиву пасажирського поїзда на Одещині. Тоді загинули машиніст та його помічник.