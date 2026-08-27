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Поезда "Укрзализныци" задерживаются более 17 часов из-за обстрелов РФ: что делать пассажирам

поезд, Укрзализныця
В УЗ объяснили, что происходит с задержками рейсов / Укрзалізниця

В результате очередных массированных российских обстрелов гражданской инфраструктуры в ряде областей Украины фиксируются задержки пассажирских поездов. Движение железнодорожного транспорта продолжается там, где это разрешает безопасность.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Что следует знать пассажирам

В компании отмечают, что оперативно отслеживать изменения в расписании можно с помощью нескольких каналов:

  • push-уведомлений в мобильном приложении "Укрзализныци";
  • объявлений диктора непосредственно на вокзалах;
  • информационные табло в помещениях вокзальных комплексов.

Железнодорожники подчеркивают, что ситуация с безопасностью постоянно меняется, поэтому время задержки поездов может как увеличиваться, так и сокращаться.

Во время воздушной тревоги пассажирам необходимо немедленно направляться к укрытию. Если посадка на поезд продолжается даже во время опасности, сотрудники вокзалов отдельно сообщат об этом и подскажут безопасный маршрут в вагоны.

Учитывая, что путешествие может длиться дольше запланированного времени, пассажирам рекомендуют иметь с собой запас питьевой воды и перекус.

Изменения в расписании

Согласно последним обновлениям на 14:05 наибольшие задержки в движении имеют поезда № 775/776 Сумы – Киев-Пас. – 17 лет. 15 мин, №93/94 Харьков-Пасс. – Хелм – 11 лет. 30 мин. и №83/84 Днепр-Главный – Мукачево – на 6 час. 22 мин.

Еще ряд поездов, в том числе № 7/8 Харьков-Пасс. – Одесса-Главная задерживается на 7 час. 46 мин., № 37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс. – на 7 лет. 15 мин., №85/86 Запорожье-1 – Львов и №5/6 Запорожье-1 – Ясиня – на 7 час. 25 мин.

В то же время поезда № 79/80 Днепр-Главный – Львов и №119/120 Днепр-Главный – Хелм имеют задержку в движении 6 часов. 52 мин.

Питание при длительных задержках

Для рейсов, которые из-за последствий обстрелов будут задерживаться более 5 часов, "Укрзализныця" совместно с международной гуманитарной организацией World Central Kitchen организует бесплатное горячее питание.

Получить еду пассажиры и железнодорожные бригады могут на одной из определенных промежуточных станций.

Также в компании уточнили ситуацию в столичном узле: Киевская кольцевая электричка, которая временно приостанавливала движение из-за угрозы во время атаки, по состоянию на сегодняшний день полностью возобновила работу и курсирует по графику.

Напомним, 13 августа российский беспилотник ударил по локомотиву пассажирского поезда в Одесской области. Тогда погибли машинист и его помощник.

Автор:
Татьяна Бессараб

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