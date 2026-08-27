Зерносховища Хмельниччини отримали додаткові 5 тисяч тонн потужностей

Елеваторний комплекс у Хмельницькій області збільшив потужності зі зберігання зерна на 5 тисяч тонн. На підприємстві впровадили нові потужності зберігання зерна з можливістю подальшого масштабування об'єкта.

Як пише Delo.ua, про це повідомила компанія "Сокіл", яка виступила виконавцем проєкту.

У межах розширення до складу сушильно-очисного комплексу додали два силоси з пласким дном місткістю по 2,5 тис. тонн кожен. Ємності виготовлені з конструкційної сталі S350 із цинковим покриттям 350 г/м².

Кожен силос обладнали:

ланцюговим зачисним конвеєром;

системою термометрії;

оглядовими галереями та майданчиками.

Крім того, на підприємстві змонтували нове транспортне обладнання. Воно об'єднало бункери тимчасового зберігання, зерносушарку та нові силоси в єдину технологічну систему із централізованим управлінням з єдиного пульта.

За даними компанії, проєкт розробили з урахуванням можливості подальшого нарощування потужностей зберігання без потреби перебудовувати всю інфраструктуру комплексу.

Фото: Завод елеваторного обладнання "Сокіл" / Facebook

Фото: Завод елеваторного обладнання "Сокіл" / Facebook

Нагадаємо, в індустріальному парку "Західноукраїнський промисловий хаб", який розташований у селі Острів Тернопільської області, розпочалося будівництво нового комбікормового заводу з елеваторним комплексом.