Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,57

--0,10

EUR

52,01

--0,08

Готівковий курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,14

51,93

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Зерносховища Хмельниччини отримали додаткові 5 тисяч тонн потужностей

Зерносховище
Зерносховище оснастили сучасними сталевими силосами/Сокіл

Елеваторний комплекс у Хмельницькій області збільшив потужності зі зберігання зерна на 5 тисяч тонн. На підприємстві впровадили нові потужності зберігання зерна з можливістю подальшого масштабування об'єкта.

Як пише Delo.ua, про це повідомила компанія "Сокіл", яка виступила виконавцем проєкту.

У межах розширення до складу сушильно-очисного комплексу додали два силоси з пласким дном місткістю по 2,5 тис. тонн кожен. Ємності виготовлені з конструкційної сталі S350 із цинковим покриттям 350 г/м².

Кожен силос обладнали:

  • ланцюговим зачисним конвеєром;
  • системою термометрії;
  • оглядовими галереями та майданчиками.

Крім того, на підприємстві змонтували нове транспортне обладнання. Воно об'єднало бункери тимчасового зберігання, зерносушарку та нові силоси в єдину технологічну систему із централізованим управлінням з єдиного пульта.

За даними компанії, проєкт розробили з урахуванням можливості подальшого нарощування потужностей зберігання без потреби перебудовувати всю інфраструктуру комплексу.

Фото 2 — Зерносховища Хмельниччини отримали додаткові 5 тисяч тонн потужностей
Фото: Завод елеваторного обладнання "Сокіл" / Facebook
Фото 3 — Зерносховища Хмельниччини отримали додаткові 5 тисяч тонн потужностей
Фото: Завод елеваторного обладнання "Сокіл" / Facebook

Нагадаємо, в індустріальному парку "Західноукраїнський промисловий хаб", який розташований у селі Острів Тернопільської області, розпочалося будівництво нового комбікормового заводу з елеваторним комплексом.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності