Во время ночной атаки на Одессу Россия нанесла удар по энергообъекту ДТЭК

Ночью 19 февраля российские войска нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК. По состоянию на утро энергетики возобновили электроснабжение для почти 15 тысяч клиентов, перезажив их из резервных линий там, где это было возможно.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Как только энергетики получат разрешение от спасателей, начнут ликвидировать последствия атаки. Приоритет — возобновление электроснабжения для критической инфраструктуры, в том числе тепловых объектов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ремонтные работы будут продолжаться круглосуточно, пока каждый дом в Одессе и области не будет снова со светом.

Напомним, в ночь на 19 февраля россияне массированно атаковали Одессу по энергетической инфраструктуре, из-за чего почти 160 тысяч человек остались без света и отопления. Ситуация с теплоснабжением в городе критическая. Чтобы предотвратить аварии в системе, коммунальщики вынуждены сливать воду из труб. Также значительные повреждения получили больницы, поликлиники и социальная инфраструктура города.