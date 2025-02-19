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Під час нічної атаки на Одесу Росія завдала удару по енергооб'єкту ДТЕК
Вночі 19 лютого російські війська завдали удару по енергетичному об'єкту ДТЕК. Станом на ранок енергетики відновили електропостачання для майже 15 тисяч клієнтів, перезажививши їх з резервних ліній там, де це було можливо.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Щойно енергетики отримають дозвіл від рятувальників, розпочнуть ліквідовувати наслідки атаки. Пріоритет — відновлення електропостачання для критичної інфраструктури, в тому числі теплових об'єктів", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що ремонтні роботи будуть тривати цілодобово, поки кожна оселя в Одесі та області не буде знову зі світлом.
Нагадаємо, у ніч проти 19 лютого росіяни масовано атакували Одесу по енергетичній інфраструктурі, через що майже 160 тисяч людей залишилися без світла та опалення. Ситуація із теплопостачанням в місті критична. Аби запобігти аваріям у системі, комунальники змушені зливати воду з труб. Також значних пошкоджень зазнали лікарні, поліклініки та соціальна інфраструктура міста.