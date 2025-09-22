В августе Украина импортировала энергетическое оборудование на 6,55 млрд грн на льготных условиях

В августе 2025 года на таможенную территорию Украины ввезено 14,5 тонн энергетического оборудования общей стоимостью более 6,55 млрд грн. Снабжение осуществлялось с применением льгот по уплате таможенных платежей на сумму свыше 1,41 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Импорт охватывал оборудование, необходимое для восстановления и стабилизации энергетической инфраструктуры страны. Среди ввозимых товаров – паровые и гидравлические турбины, электрогенераторные установки, аккумуляторы большой емкости, инверторы и другое оборудование для обеспечения бесперебойной работы энергосистемы.

В августе объем предоставленных льгот по таможенным платежам превысил 1,41 млрд. грн. Это позволило ускорить процесс ввоза критически важных товаров и снизить нагрузку на предприятия, занимающиеся восстановлением энергетики.

Показатели импорта практически соответствуют результатам аналогичного периода в прошлом году. Так, в августе 2024 года в Украину ввезли 15,05 тонны оборудования более чем на 6,73 млрд грн, а объем льгот тогда составил почти 1,4 млрд грн.

Государственная таможенная служба отмечает, что оперативное таможенное оформление энергетического оборудования остается приоритетом, ведь эти поставки имеют критическое значение для укрепления энергетической независимости и устойчивости энергосистемы Украины.

Добавим, что в начале 2025 года Украина импортировала электрогенераторные установки на сумму $345 млн, что свидетельствует о значительном спросе на энергетическое оборудование в условиях текущей ситуации.