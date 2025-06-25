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Более 102 тонн: энергетические предприятия получили гуманитарное оборудование

18 энергетических предприятий получили оборудование от международных партнеров
Фото: t.me/energyofukraine

За неделю 18 украинских предприятий энергетического сектора получили гуманитарную помощь в виде оборудования и материалов. Общий вес гуманитарных грузов составляет более 102 тонн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Что получили

Отмечается, что предприятия получили:

  • силовые трансформаторы,
  • комплектные трансформаторные подстанции,
  • генераторы,
  • электродвигатели,
  • кабельная продукция,
  • лампы уличного освещения и дымовые трубы.
Фото 2 — Более 102 тонн: энергетические предприятия получили гуманитарное оборудование
Фото: t.me/energyofukraine

Полученное оборудование необходимо для оперативного восстановления поврежденных объектов и повышения надежности энергоснабжения.

"Это оборудование уже используется компаниями для проведения текущих ремонтов после постоянных обстрелов и подготовки к прохождению следующего отопительного сезона", — подчеркивают в Минэнерго.

Фото 3 — Более 102 тонн: энергетические предприятия получили гуманитарное оборудование
Фото: t.me/energyofukraine

Всего за неделю в Украину поступило от международных партнеров 12 гуманитарных грузов общим весом более 132 тонн.

Помощь была оказана международными партнерами из Швеции, Франции, Литвы и Германии.

По данным Минэнерго, с 2022 года Украина получила от 38 стран 1851 гуманитарный груз для предприятий энергетической отрасли весом более 23 900 тонн.

Напомним, Одесса получит шесть когенерационных установок. Четыре из них уже доставлены, часть введена в эксплуатацию, остальные – в пути. Вместе они обеспечат бесперебойное тепло- и электроснабжение почти 1 миллиона жителей — даже в случае полного блекаута.

Автор:
Светлана Манько