Латвия помогла установить когенерационную установку во Львовской области: электроэнергия дешевле на 40%

Во Львовской области заработала современная когенерационная установка, изготовленная латвийским предприятием Fortes. Оборудование было установлено на предприятии "Галицкая Свежина" – оно будет обеспечивать бесперебойную работу производства.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение начальника Львовской ОВА Максима Козицкого.

Мощность установки составляет 450 кВт электрической и 600 кВт тепловой энергии. Благодаря этому оборудованию предприятие сможет не только самостоятельно снабжать себя электричеством, но и эффективно использовать избыточное тепло для отопления и горячего водоснабжения.

"Главное преимущество технологии в том, что себестоимость электроэнергии, которую производит установка, на 40% ниже рыночной", — отметил Козицкий.

Стоимость установки составила 300 тысяч евро. Чтобы реализовать проект, предприятие привлекло кредит в Сбербанке, еще 25% от суммы профинансировали из собственных средств.

Участие в запуске приняла делегация во главе с министром климата и энергетики Латвийской Республики Каспарсом Мелнисом. Львовская областная администрация поблагодарила Латвию за последовательную поддержку Украины не только в заявлениях, но и практических проектах.

По словам Козицкого, установка когенерационной установки – это решение, которое поможет бизнесу не терять производительность даже в условиях энергетического террора со стороны врага.

Ранее сообщалось, что в Киевской области продолжаются работы по установке шести когенерационных установок, что является важным шагом в направлении усиления энергетической независимости региона.

Также введена в эксплуатацию еще одна когенерационная установка в Ровно, которая генерирует электроэнергию из газа.