Путь к энергонезависимости: Буча получила третью когенерационную установку мощностью 2,3 МВт

Бучанская община продолжает движение к энергонезависимости – на ее территорию доставили уже третью когенерационную установку мощностью 2,3 МВт.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение городского головы Анатолия Федорука.

Когенерация в Буче

Бучанская община уверенно продолжает путь к энергетической самостоятельности — на территорию общины доставлена уже третья когенерационная установка мощностью 2,3 МВт, отметил Федорук.

Впереди – ответственный этап монтажа и подключения. Работы по-прежнему будут выполняться поэтапно с соблюдением всех технических стандартов и требований. Установки такого типа позволяют превращать тепло и газ в электроэнергию, что делает их ключевыми в обеспечении резервного и базового питания для критической инфраструктуры.

Реализация проекта приближает общину к созданию так называемого "энергетического острова" — автономной, устойчивой системы энергообеспечения.

Что такое когенерационная установка

Когенерационная установка (КГУ) — это система, одновременно производящая электроэнергию и тепло из одного источника топлива (обычно газа), обеспечивая высокую эффективность использования энергии.

Как работает КГУ:

Электроэнергия - топливо сгорает в двигателе, вращающем генератор.

Тепло - высвобожденное тепло используется для отопления или горячего водоснабжения.

Достоинства:

Эффективность – меньшие потери топлива по сравнению с обычными ТЭС.

Экономия – снижение затрат на энергию.

Экологичность – меньше выбросов в атмосферу.

Надежность – работает даже при авариях в центральной сети.

Где применяют КГУ:

Жилые комплексы.

Предприятия.

Школы и больницы.

Теплокоммунэнерго.

Об энергетической независимости Киевщины

Ранее сообщалось, что в Киевской области продолжаются работы по установке шести когенерационных установок, что является важным шагом в направлении усиления энергетической независимости региона.

Когенерационные установки будут расположены в Броварском, Белоцерковском, Фастовском и Бучанском районах, имеют общую мощность около 4,33 МВт. Это существенно укрепит энергетическую инфраструктуру региона и будет способствовать повышению его энергонезависимости.