- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Путь к энергонезависимости: Буча получила третью когенерационную установку мощностью 2,3 МВт
Бучанская община продолжает движение к энергонезависимости – на ее территорию доставили уже третью когенерационную установку мощностью 2,3 МВт.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение городского головы Анатолия Федорука.
Когенерация в Буче
Бучанская община уверенно продолжает путь к энергетической самостоятельности — на территорию общины доставлена уже третья когенерационная установка мощностью 2,3 МВт, отметил Федорук.
Впереди – ответственный этап монтажа и подключения. Работы по-прежнему будут выполняться поэтапно с соблюдением всех технических стандартов и требований. Установки такого типа позволяют превращать тепло и газ в электроэнергию, что делает их ключевыми в обеспечении резервного и базового питания для критической инфраструктуры.
Реализация проекта приближает общину к созданию так называемого "энергетического острова" — автономной, устойчивой системы энергообеспечения.
Что такое когенерационная установка
Когенерационная установка (КГУ) — это система, одновременно производящая электроэнергию и тепло из одного источника топлива (обычно газа), обеспечивая высокую эффективность использования энергии.
Как работает КГУ:
- Электроэнергия - топливо сгорает в двигателе, вращающем генератор.
- Тепло - высвобожденное тепло используется для отопления или горячего водоснабжения.
Достоинства:
- Эффективность – меньшие потери топлива по сравнению с обычными ТЭС.
- Экономия – снижение затрат на энергию.
- Экологичность – меньше выбросов в атмосферу.
- Надежность – работает даже при авариях в центральной сети.
Где применяют КГУ:
- Жилые комплексы.
- Предприятия.
- Школы и больницы.
- Теплокоммунэнерго.
Об энергетической независимости Киевщины
Ранее сообщалось, что в Киевской области продолжаются работы по установке шести когенерационных установок, что является важным шагом в направлении усиления энергетической независимости региона.
Когенерационные установки будут расположены в Броварском, Белоцерковском, Фастовском и Бучанском районах, имеют общую мощность около 4,33 МВт. Это существенно укрепит энергетическую инфраструктуру региона и будет способствовать повышению его энергонезависимости.