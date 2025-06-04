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Шлях до енергонезалежності: Буча отримала третю когенераційну установку потужністю 2,3 МВт
Бучанська громада продовжує рух до енергонезалежності — на її територію доставили вже третю когенераційну установку потужністю 2,3 МВт.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис міського голови Анатолія Федорука.
Когенерація в Бучі
Бучанська громада впевнено продовжує шлях до енергетичної самостійності — на територію громади доставлено вже третю когенераційну установку потужністю 2,3 МВт, наголосив Федорук.
Попереду — відповідальний етап монтажу та підключення. Роботи, як і раніше, виконуватимуться поетапно, з дотриманням усіх технічних стандартів та вимог. Установки такого типу дають змогу перетворювати тепло і газ в електроенергію, що робить їх ключовими в забезпеченні резервного та базового живлення для критичної інфраструктури.
Реалізація проєкту наближає громаду до створення так званого "енергетичного острова" — автономної, стійкої системи енергозабезпечення. У нинішніх умовах це не лише питання розвитку, а й безпеки, підсумував він.
Що таке когенераційна установка
Когенераційна установка (КГУ) — це система, що одночасно виробляє електроенергію та тепло з одного джерела палива (зазвичай газу), забезпечуючи високу ефективність використання енергії.
Як працює КГУ:
- Електроенергія - паливо згоряє у двигуні, який обертає генератор.
- Тепло- вивільнене тепло використовується для опалення чи гарячого водопостачання.
Переваги:
- Ефективність - менші втрати палива в порівнянні зі звичайними ТЕС.
- Економія - зниження витрат на енергію.
- Екологічність - менше викидів в атмосферу.
- Надійність - працює навіть при аваріях у центральній мережі.
Де застосовують КГУ:
- Житлові комплекси.
- Підприємства.
- Школи та лікарні.
- Теплокомуненерго.
Про енергетичну незалежність Київщини
Раніше повідомляось, що у Київській області тривають роботи з встановлення шести когенераційних установок, що є важливим кроком у напрямку посилення енергетичної незалежності регіону.
Когенераційні установки, будуть розташовані в Броварському, Білоцерківському, Фастівському та Бучанському районах, мають загальну потужність близько 4,33 МВт. Це суттєво зміцнить енергетичну інфраструктуру регіону та сприятиме підвищенню його енергонезалежності.