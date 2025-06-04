Шлях до енергонезалежності: Буча отримала третю когенераційну установку потужністю 2,3 МВт

Бучанська громада продовжує рух до енергонезалежності — на її територію доставили вже третю когенераційну установку потужністю 2,3 МВт.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис міського голови Анатолія Федорука.

Когенерація в Бучі

Бучанська громада впевнено продовжує шлях до енергетичної самостійності — на територію громади доставлено вже третю когенераційну установку потужністю 2,3 МВт, наголосив Федорук.

Попереду — відповідальний етап монтажу та підключення. Роботи, як і раніше, виконуватимуться поетапно, з дотриманням усіх технічних стандартів та вимог. Установки такого типу дають змогу перетворювати тепло і газ в електроенергію, що робить їх ключовими в забезпеченні резервного та базового живлення для критичної інфраструктури.

Реалізація проєкту наближає громаду до створення так званого "енергетичного острова" — автономної, стійкої системи енергозабезпечення. У нинішніх умовах це не лише питання розвитку, а й безпеки, підсумував він.

Що таке когенераційна установка

Когенераційна установка (КГУ) — це система, що одночасно виробляє електроенергію та тепло з одного джерела палива (зазвичай газу), забезпечуючи високу ефективність використання енергії.

Як працює КГУ:

Електроенергія - паливо згоряє у двигуні, який обертає генератор.

- паливо згоряє у двигуні, який обертає генератор. Тепло- вивільнене тепло використовується для опалення чи гарячого водопостачання.

Переваги:

Ефективність - менші втрати палива в порівнянні зі звичайними ТЕС.

Економія - зниження витрат на енергію.

Екологічність - менше викидів в атмосферу.

Надійність - працює навіть при аваріях у центральній мережі.

Де застосовують КГУ:

Житлові комплекси.

Підприємства.

Школи та лікарні.

Теплокомуненерго.

Про енергетичну незалежність Київщини

Раніше повідомляось, що у Київській області тривають роботи з встановлення шести когенераційних установок, що є важливим кроком у напрямку посилення енергетичної незалежності регіону.

Когенераційні установки, будуть розташовані в Броварському, Білоцерківському, Фастівському та Бучанському районах, мають загальну потужність близько 4,33 МВт. Це суттєво зміцнить енергетичну інфраструктуру регіону та сприятиме підвищенню його енергонезалежності.