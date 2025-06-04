Латвія допомогла встановити когенераційну установку на Львівщині: електроенергія дешевша на 40%

На Львівщині запрацювала сучасна когенераційна установка, виготовлена латвійським підприємством Fortes. Устаткування встановили на підприємстві "Галицька Свіжина" – воно забезпечуватиме безперебійну роботу виробництва.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення начальника Львівської ОВА Максима Козицького.

Потужність установки становить 450 кВт електричної та приблизно 600 кВт теплової енергії. Завдяки цьому обладнанню підприємство зможе не лише самостійно забезпечувати себе електрикою, а й ефективно використовувати надлишкове тепло для опалення та гарячого водопостачання.

"Головна перевага технології у тому, що собівартість електроенергії, яку виробляє установка, на 40% нижча за ринкову", – зазначив Козицький.

Вартість установки склала 300 тисяч євро. Щоб реалізувати проєкт, підприємство залучило кредит в Ощадбанку, ще 25% від суми профінансували з власних коштів.

Участь у запуску взяла делегація на чолі з міністром клімату та енергетики Латвійської Республіки Каспарсом Мелнісом. Львівська обласна адміністрація подякувала Латвії за послідовну підтримку України не лише у заявах, а й у практичних проєктах.

За словами Козицького, встановлення когенераційної установки – це рішення, яке допоможе бізнесу не втрачати продуктивності навіть в умовах енергетичного терору з боку ворога.

Раніше повідомлялось, що у Київській області тривають роботи з встановлення шести когенераційних установок, що є важливим кроком у напрямку посилення енергетичної незалежності регіону.

Також введено в експлуатацію ще одну когенераційну установку в Рівному, яка генерує електроенергію з газу.