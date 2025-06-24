Одесса получит шесть когенерационных установок, которые обеспечат светом 1 млн человек

Одесса получит шесть когенерационных установок Четыре из них уже доставлены, часть введена в эксплуатацию, остальные – в пути. Вместе они обеспечат бесперебойное тепло- и электроснабжение почти 1 миллиона жителей — даже в случае полного блекаута.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Когенерационные установки, профинансированные правительствами Швеции, Норвегии и Японии при координации ПРООН.

"Помощь ПРООН и других партнеров — это значительный вклад в развитие распределенной генерации и усиление энергетической устойчивости. Уверена, что предоставленное оборудование не только обеспечит стабильность в краткосрочной перспективе, но и является важным шагом к созданию энергонезависимого будущего Одессы и улучшению качества жизни жителей города", — подчеркнула Киев.

Что такое когенерационная установка

Когенерационная установка (КГУ) — это система, одновременно производящая электроэнергию и тепло из одного источника топлива (обычно газа), обеспечивая высокую эффективность использования энергии.

Как работает КГУ:

Электроэнергия — топливо сгорает в двигателе, вращающем генератор.

— топливо сгорает в двигателе, вращающем генератор. Тепло-высвобожденное тепло используется для отопления или горячего водоснабжения.

Достоинства:

Эффективность – меньшие потери топлива по сравнению с обычными ТЭС.

Экономия – снижение затрат на энергию.

Экологичность – меньше выбросов в атмосферу.

Надежность – работает даже при авариях в центральной сети.

Где применяют КГУ:

Жилые комплексы.

Предприятия.

Школы и больницы.

Теплокоммунэнерго.

Ранее сообщалось, что в Киевской области продолжаются работы по установке шести когенерационных установок, что является важным шагом в направлении усиления энергетической независимости региона.

Также введена в эксплуатацию еще одна когенерационная установка в Ровно, которая генерирует электроэнергию из газа.