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Одесса получит шесть когенерационных установок, которые обеспечат светом 1 млн человек
Одесса получит шесть когенерационных установок Четыре из них уже доставлены, часть введена в эксплуатацию, остальные – в пути. Вместе они обеспечат бесперебойное тепло- и электроснабжение почти 1 миллиона жителей — даже в случае полного блекаута.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.
Когенерационные установки, профинансированные правительствами Швеции, Норвегии и Японии при координации ПРООН.
"Помощь ПРООН и других партнеров — это значительный вклад в развитие распределенной генерации и усиление энергетической устойчивости. Уверена, что предоставленное оборудование не только обеспечит стабильность в краткосрочной перспективе, но и является важным шагом к созданию энергонезависимого будущего Одессы и улучшению качества жизни жителей города", — подчеркнула Киев.
Что такое когенерационная установка
Когенерационная установка (КГУ) — это система, одновременно производящая электроэнергию и тепло из одного источника топлива (обычно газа), обеспечивая высокую эффективность использования энергии.
Как работает КГУ:
- Электроэнергия — топливо сгорает в двигателе, вращающем генератор.
- Тепло-высвобожденное тепло используется для отопления или горячего водоснабжения.
Достоинства:
- Эффективность – меньшие потери топлива по сравнению с обычными ТЭС.
- Экономия – снижение затрат на энергию.
- Экологичность – меньше выбросов в атмосферу.
- Надежность – работает даже при авариях в центральной сети.
Где применяют КГУ:
- Жилые комплексы.
- Предприятия.
- Школы и больницы.
- Теплокоммунэнерго.
Ранее сообщалось, что в Киевской области продолжаются работы по установке шести когенерационных установок, что является важным шагом в направлении усиления энергетической независимости региона.
Также введена в эксплуатацию еще одна когенерационная установка в Ровно, которая генерирует электроэнергию из газа.