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Одеса отримає шість когенераційних установок, які забезпечать світлом 1 млн людей
Одеса отримає шість когенераційних установок. Чотири з них уже доставили, частину ввели в експлуатацію, решта – в дорозі. Разом вони забезпечать безперебійне тепло- та електропостачання для майже 1 мільйона мешканців — навіть у разі повного блекауту.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.
Зазначається, що когенераційні установки, профінансовані урядами Швеції, Норвегії та Японії за координації ПРООН.
"Допомога ПРООН та інших партнерів – це значний внесок у розбудову розподіленої генерації та посилення енергетичної стійкості. Впевнена, що надане обладнання не тільки забезпечить стабільність у короткостроковій перспективі, а й є важливим кроком до створення енергонезалежного майбутнього Одеси та покращення якості життя мешканців міста", - підкреслила очільниця директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міненерго Юлія Киян.
Що таке когенераційна установка
Когенераційна установка (КГУ) — це система, що одночасно виробляє електроенергію та тепло з одного джерела палива (зазвичай газу), забезпечуючи високу ефективність використання енергії.
Як працює КГУ:
- Електроенергія - паливо згоряє у двигуні, який обертає генератор.
- Тепло- вивільнене тепло використовується для опалення чи гарячого водопостачання.
Переваги:
- Ефективність - менші втрати палива в порівнянні зі звичайними ТЕС.
- Економія - зниження витрат на енергію.
- Екологічність - менше викидів в атмосферу.
- Надійність - працює навіть при аваріях у центральній мережі.
Де застосовують КГУ:
- Житлові комплекси.
- Підприємства.
- Школи та лікарні.
- Теплокомуненерго.
Раніше повідомлялось, що у Київській області тривають роботи з встановлення шести когенераційних установок, що є важливим кроком у напрямку посилення енергетичної незалежності регіону.
Також введено в експлуатацію ще одну когенераційну установку в Рівному, яка генерує електроенергію з газу.