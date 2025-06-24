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Одеса отримає шість когенераційних установок, які забезпечать світлом 1 млн людей

когенераційних установок
Фото: t.me/energyofukraine

Одеса отримає шість когенераційних установок. Чотири з них уже доставили, частину ввели в експлуатацію, решта – в дорозі. Разом вони забезпечать безперебійне тепло- та електропостачання для майже 1 мільйона мешканців — навіть у разі повного блекауту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

Зазначається, що когенераційні установки, профінансовані урядами Швеції, Норвегії та Японії за координації ПРООН.

"Допомога ПРООН та інших партнерів – це значний внесок у розбудову розподіленої генерації та посилення енергетичної стійкості. Впевнена, що надане обладнання не тільки забезпечить стабільність у короткостроковій перспективі, а й є важливим кроком до створення енергонезалежного майбутнього Одеси та покращення якості життя мешканців міста", - підкреслила очільниця директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міненерго Юлія Киян.

Що таке когенераційна установка 

Когенераційна установка (КГУ) — це система, що одночасно виробляє електроенергію та тепло з одного джерела палива (зазвичай газу), забезпечуючи високу ефективність використання енергії.

Як працює КГУ:

  • Електроенергія - паливо згоряє у двигуні, який обертає генератор.
  • Тепло- вивільнене тепло використовується для опалення чи гарячого водопостачання.

Переваги:

  • Ефективність - менші втрати палива в порівнянні зі звичайними ТЕС.
  • Економія - зниження витрат на енергію.
  • Екологічність - менше викидів в атмосферу.
  • Надійність - працює навіть при аваріях у центральній мережі.

Де застосовують КГУ:

  • Житлові комплекси.
  • Підприємства.
  • Школи та лікарні.
  • Теплокомуненерго.

Раніше повідомлялось, що у Київській області тривають роботи з встановлення шести когенераційних установок, що є важливим кроком у напрямку посилення енергетичної незалежності регіону.

Також введено в експлуатацію ще одну когенераційну установку в Рівному, яка генерує електроенергію з газу.

Автор:
Світлана Манько