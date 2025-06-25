Понад 102 тонни: енергетичні підприємства отримали гуманітарне обладнання

Упродовж тижня 18 українських підприємств енергетичного сектору отримали гуманітарну допомогу у вигляді обладнання та матеріалів. Загальна вага гуманітарних вантажів становить понад 102 тонни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

Що отримали

Зазначається, що підприємства отримали:

силові трансформатори,

комплектні трансформаторні підстанції,

генератори,

електродвигуни,

кабельну продукцію,

лампи вуличного освітлення та димові труби.

Отримане обладнання необхідне для оперативного відновлення пошкоджених об’єктів і підвищення надійності енергопостачання.

"Це обладнання вже використовується компаніями для проведення поточних ремонтів після постійних обстрілів і для підготовки до проходження наступного опалювального сезону", - підкреслюють в Міненерго.

Загалом упродовж тижня до України надійшло від міжнародних партнерів 12 гуманітарних вантажів загальною вагою понад 132 тонни.

Допомогу було надано міжнародними партнерами із Швеції, Франції, Литви та Німеччини. Серед донорів – Kvanumbygdens energi ek.for. і Trafikverket (Швеція), GE wind France SAS (Франція), AB Ignitis gamyba (Литва), GIZ (Німеччина). .

За даними Міненерго, з 2022 року Україна отримала від 38 країн 1851 гуманітарний вантаж для підприємств енергетичної галузі вагою понад 23 900 тонн.

Нагадаємо, Одеса отримає шість когенераційних установок. Чотири з них уже доставили, частину ввели в експлуатацію, решта – в дорозі. Разом вони забезпечать безперебійне тепло- та електропостачання для майже 1 мільйона мешканців — навіть у разі повного блекауту.