- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Понад 102 тонни: енергетичні підприємства отримали гуманітарне обладнання
Упродовж тижня 18 українських підприємств енергетичного сектору отримали гуманітарну допомогу у вигляді обладнання та матеріалів. Загальна вага гуманітарних вантажів становить понад 102 тонни.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.
Що отримали
Зазначається, що підприємства отримали:
- силові трансформатори,
- комплектні трансформаторні підстанції,
- генератори,
- електродвигуни,
- кабельну продукцію,
- лампи вуличного освітлення та димові труби.
Отримане обладнання необхідне для оперативного відновлення пошкоджених об’єктів і підвищення надійності енергопостачання.
"Це обладнання вже використовується компаніями для проведення поточних ремонтів після постійних обстрілів і для підготовки до проходження наступного опалювального сезону", - підкреслюють в Міненерго.
Загалом упродовж тижня до України надійшло від міжнародних партнерів 12 гуманітарних вантажів загальною вагою понад 132 тонни.
Допомогу було надано міжнародними партнерами із Швеції, Франції, Литви та Німеччини. Серед донорів – Kvanumbygdens energi ek.for. і Trafikverket (Швеція), GE wind France SAS (Франція), AB Ignitis gamyba (Литва), GIZ (Німеччина). .
За даними Міненерго, з 2022 року Україна отримала від 38 країн 1851 гуманітарний вантаж для підприємств енергетичної галузі вагою понад 23 900 тонн.
Нагадаємо, Одеса отримає шість когенераційних установок. Чотири з них уже доставили, частину ввели в експлуатацію, решта – в дорозі. Разом вони забезпечать безперебійне тепло- та електропостачання для майже 1 мільйона мешканців — навіть у разі повного блекауту.