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Понад 102 тонни: енергетичні підприємства отримали гуманітарне обладнання

18 енергетичних підприємств отримали обладнання від міжнародних партнерів
Фото: t.me/energyofukraine

Упродовж тижня 18 українських підприємств енергетичного сектору отримали гуманітарну допомогу у вигляді обладнання та матеріалів. Загальна вага гуманітарних вантажів становить понад 102 тонни. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

Що отримали

Зазначається, що підприємства отримали:

  • силові трансформатори, 
  • комплектні трансформаторні підстанції, 
  • генератори, 
  • електродвигуни, 
  • кабельну продукцію, 
  • лампи вуличного освітлення та димові труби.
Фото 2 — Понад 102 тонни: енергетичні підприємства отримали гуманітарне обладнання
Фото: t.me/energyofukraine

Отримане обладнання необхідне для оперативного відновлення пошкоджених об’єктів і підвищення надійності енергопостачання.

"Це обладнання вже використовується компаніями для проведення поточних ремонтів після постійних обстрілів і для підготовки до проходження наступного опалювального сезону", - підкреслюють в Міненерго.

Фото 3 — Понад 102 тонни: енергетичні підприємства отримали гуманітарне обладнання
Фото: t.me/energyofukraine

Загалом упродовж тижня до України надійшло від міжнародних партнерів 12 гуманітарних вантажів загальною вагою понад 132 тонни.

Допомогу було надано міжнародними партнерами із Швеції, Франції, Литви та Німеччини. Серед донорів – Kvanumbygdens energi ek.for. і Trafikverket (Швеція), GE wind France SAS (Франція), AB Ignitis gamyba (Литва), GIZ (Німеччина). .

За даними Міненерго, з 2022 року Україна отримала від 38 країн 1851 гуманітарний вантаж для підприємств енергетичної галузі вагою понад 23 900 тонн.

Нагадаємо, Одеса отримає шість когенераційних установок. Чотири з них уже доставили, частину ввели в експлуатацію, решта – в дорозі. Разом вони забезпечать безперебійне тепло- та електропостачання для майже 1 мільйона мешканців — навіть у разі повного блекауту.

Автор:
Світлана Манько