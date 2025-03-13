За перші два місяці 2025 року в Україну імпортували електрогенераторні установки на $345 млн

За січень-лютий 2025 року Україна імпортувала електрогенераторні установки на суму $345 млн, що свідчить про значний попит на енергетичне обладнання в умовах поточної ситуації.

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Про це інформує пресцентр Державної митної служби.

Основні цифри

Імпорт електрогенераторних установок в Україну за січень-лютий 2025 року зріс на 706% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, що в грошовому вираженні становить $302 млн.

При цьому 93% від усіх імпортованих установок отримали пільги на сплату митних платежів.

Про ввезення енергообладнання та генерацію

Нагадаємо, уряд спростив імпорт енергообладнання, скасувавши вимогу надання забезпечення сплати митних платежів для товарів, що підтримують відновлення енергетичної інфраструктури.

Зміни до законодавства дозволяють ввозити в Україну без мита та ПДВ обладнання для відновлення енергетики,таке як генератори, вітрові та сонячні установки, потужні акумулятори, а також товари, що фінансуються Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

Нагадаємо при цьому, що загальне зменшення потужностей генерації електроенергії в Україні внаслідок російських ракетно-дронових атак склало торік 9 ГВт. Натомість це було частково компенсовано значним збільшенням імпорту електроенергії з-за кордону: за 2024 рік він зріс у 5,5 раза порівняно з 2023-м.

Зауважимо, за 2024 рік в Україні завдяки заходам з ремонту й відбудови було відновлено близько 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики, а в 2025 році планується відновлення ще близько 3 ГВт