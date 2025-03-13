За первые два месяца 2025 года в Украину импортировали электрогенераторные установки на $345 млн

За январь-февраль 2025 Украина импортировала электрогенераторные установки на сумму $345 млн, что свидетельствует о значительном спросе на энергетическое оборудование в условиях текущей ситуации.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы.

Основные цифры

Импорт электрогенераторных установок в Украину за январь-февраль 2025 г. вырос на 706% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что в денежном выражении составляет $302 млн.

При этом 93% всех импортированных установок получили льготы на уплату таможенных платежей.

О ввозе энергооборудования и генерации

Напомним, правительство упростило импорт энергооборудования, упразднив требование предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей для товаров, поддерживающих восстановление энергетической инфраструктуры.

Изменения в законодательство позволяют ввозить в Украину без пошлины и НДС оборудование для восстановления энергетики, такие как генераторы, ветровые и солнечные установки, мощные аккумуляторы, а также товары, финансируемые Секретариатом Энергетического Сообщества.

Напомним при этом, что общее уменьшение мощностей генерации электроэнергии в Украине в результате российских ракетно-дроновых атак составило в прошлом году 9 ГВт. Это было частично компенсировано значительным увеличением импорта электроэнергии из-за рубежа: за 2024 год он вырос в 5,5 раза по сравнению с 2023-м.

Заметим, что за 2024 год в Украине благодаря мероприятиям по ремонту и восстановлению было восстановлено около 4 ГВт мощности тепловой и гидроэнергетики, а в 2025 году планируется восстановление еще около 3 ГВт.