Голову КРАІЛ Івана Рудого затримали правоохоронці - ЗМІ

Правоохоронці затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого - його підозрюють у сприянні представникам РФ.

Про це повідомляють Українська правда та hromadske із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що Рудого затримали вранці середи, 18 грудня. Чоловіка підозрюють у підтримці діяльності в Україні російського онлайн-казино.

Як пишуть ЗМІ, під час обшуку в у чиновника знайшли велику кількість речовини, схожої на наркотичну, та валюту.

Фото: Українська правда

Зауважимо, Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей останнім часом опинилася під прицілом ЗМІ у зв'язку з роботою в Україні онлайн-казино, яке пов'язують із ворогом.

На початку грудня Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідовано до 1 квітня 2025 року.

Нагадаємо, на початку грудня ДБР повідомила про підозру бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.

Що відомо про Івана Рудого?

Іван Рудий є колишнім військовим та брав участь у бойових діях на сході України у 2014 році. Тоді він зазнав поранення на фронті, а після служби у війську став секретарем Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей полеглих захисників України.

Також він брав участь у «Іграх нескорених» та був капітаном національної збірної України на цих змаганнях. А вже у 2020 році він очолив Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей.

У січні 2024 року НАЗК виявило у діях Івана Рудого ознаки корупції. За даними слідства, Рудий помстився керівниці апарату КРАІЛ, через що виніс на розгляд і проголосував за дисциплінарне провадження і відсторонення її від посади.