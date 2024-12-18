Председателя КРАИЛ Ивана Рудого задержали правоохранители — СМИ

Правоохранители задержали главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого – его подозревают в содействии представителям РФ.

Об этом сообщают Українська правда и hromadske со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что Рудой был задержан утром среды, 18 декабря. Мужчину подозревают в поддержке деятельности в Украине российского онлайн-казино.

Как пишут СМИ, при обыске у чиновника нашли большое количество вещества, похожего на наркотическую, и валюту.

Фото: Украинская правда

Заметим, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей в последнее время оказалась под прицелом СМИ в связи с работой в Украине связываемого с врагом онлайн-казино.

В начале декабря Верховная Рада приняла закон, согласно которому КРАИЛ должен быть ликвидирован до 1 апреля 2025 года .

Напомним, в начале декабря ГБР сообщила о подозрении бенефициарным владельцам и топменеджерам онлайн-казино Pin-Up, подозреваемым в отмывании российских денег.

Что известно об Иване Рудом?

Иван Рудой является бывшим военным и участвовал в боевых действиях на востоке Украины в 2014 году. Тогда он получил ранения на фронте, а после службы в армии стал секретарем Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей павших защитников Украины.

Также он участвовал в Играх непокоренных и был капитаном национальной сборной Украины на этих соревнованиях. А уже в 2020 году он возглавил Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей.

В январе 2024 года НАПК обнаружило в действиях Ивана Рыжего признаки коррупции. По данным следствия, Рыжий отомстил руководителю аппарата КРАИЛ, из-за чего вынес на рассмотрение и проголосовал за дисциплинарное производство и отстранение от должности.