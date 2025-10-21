Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,03

EUR

48,66

--0,10

Наличный курс:

USD

41,83

41,75

EUR

49,00

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине хотят создать реестр лиц, которым ограничат участие в азартных играх

азартные игры
До конца декабря в Украине обновят реестр игроков / Freepik

Минэкономики объявило тендер на создание обновленного реестра лиц с ограничением участия в азартных играх. Новый реестр предусматривает личный кабинет для самоограничения, интеграцию на портале “Дія” и усиленную защиту персональных данных.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба PlayCity.

Реестр ограниченных игроков

Подать предложения можно до 26 октября 2025, а обновленный реестр должен заработать до 15 декабря. Ожидаемая стоимость до 1,7 млн грн.

Система предусматривает личный кабинет гражданина, интеграцию с порталом "Дія" и онлайн-сервисами организаторов азартных игр, а также усиленную защиту персональных данных.

Среди главных новшеств:

  • личный кабинет для граждан, где можно подать заявление о самоограничении;
  • интеграция с порталом "Дія" и онлайн-системами организаторов азартных игр;
  • усилена защита персональных данных пользователей.

"Реестр является важным этапом во внедрении ответственной игры и развития безопасного игорного рынка в Украине", - подчеркивают в пресс-службе.

Напомним, в марте правительство приняло постановление о создании нового центрального органа исполнительной власти - PlayCity, которое будет реализовывать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере. Впоследствии было утверждено положение о деятельности "ПлейСити", которое станет ключевым органом по регулированию игорного бизнеса в стране.

В уже июне PlayCity официально начало работу и запустило собственный сайт, начав реформу сферы азартных игр в Украине.

Автор:
Ольга Опенько