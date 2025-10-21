В Украине хотят создать реестр лиц, которым ограничат участие в азартных играх

Минэкономики объявило тендер на создание обновленного реестра лиц с ограничением участия в азартных играх. Новый реестр предусматривает личный кабинет для самоограничения, интеграцию на портале “Дія” и усиленную защиту персональных данных.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба PlayCity.

Реестр ограниченных игроков

Подать предложения можно до 26 октября 2025, а обновленный реестр должен заработать до 15 декабря. Ожидаемая стоимость до 1,7 млн грн.

Система предусматривает личный кабинет гражданина, интеграцию с порталом "Дія" и онлайн-сервисами организаторов азартных игр, а также усиленную защиту персональных данных.

Среди главных новшеств:

личный кабинет для граждан, где можно подать заявление о самоограничении;

интеграция с порталом "Дія" и онлайн-системами организаторов азартных игр;

усилена защита персональных данных пользователей.

"Реестр является важным этапом во внедрении ответственной игры и развития безопасного игорного рынка в Украине", - подчеркивают в пресс-службе.

Напомним, в марте правительство приняло постановление о создании нового центрального органа исполнительной власти - PlayCity, которое будет реализовывать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере. Впоследствии было утверждено положение о деятельности "ПлейСити", которое станет ключевым органом по регулированию игорного бизнеса в стране.

В уже июне PlayCity официально начало работу и запустило собственный сайт, начав реформу сферы азартных игр в Украине.