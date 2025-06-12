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Игорный бизнес уплатил почти 9 млрд грн налогов за 5 месяцев 2025 года
За январь-май 2025 года компании игорного бизнеса перечислили в государственный бюджет 8,97 млрд грн налогов, что на 22,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с 2021 годом поступления выросли в 125 раз.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.
Детенизация игорного бизнеса приносит миллиарды
Гетманцев отмечает, что в январе-мае 2025 года игорный бизнес Украины уплатил в бюджет почти 9 млрд грн налогов.
Наибольшая доля поступлений пришлась на налог на прибыль – почти 6 млрд грн. С выигрышей было уплачено около 2,15 млрд грн НДФЛ, еще 652 млн грн – военный сбор. Налоги с зарплат составили более 100 млн грн, а по НДС – почти 95 млн грн.
В мае выручка из-за кассовых аппаратов (РРО/ПРРО) в отрасли достигла 4,87 млрд грн, что на 1,7% больше, чем в декабре 2024 года. Такой рост связан с обязательной фискализацией, способствовавшей повышению прозрачности рынка.
"Результат — легализация рынка дает ощутимый эффект: больше прозрачности, больше налогов, больше средств для бюджета страны", — подытожил Гетманцев.
Игорный бизнес в Украине
Напомним, 4 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №9256-д, направленный на усиление регулирования и контроля над игорным бизнесом. Документ поддержали 239 народных депутатов.
Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр норм об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.
Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.