Игорный бизнес уплатил почти 9 млрд грн налогов за 5 месяцев 2025 года

За январь-май 2025 года компании игорного бизнеса перечислили в государственный бюджет 8,97 млрд грн налогов, что на 22,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с 2021 годом поступления выросли в 125 раз.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

Детенизация игорного бизнеса приносит миллиарды

Гетманцев отмечает, что в январе-мае 2025 года игорный бизнес Украины уплатил в бюджет почти 9 млрд грн налогов.

Наибольшая доля поступлений пришлась на налог на прибыль – почти 6 млрд грн. С выигрышей было уплачено около 2,15 млрд грн НДФЛ, еще 652 млн грн – военный сбор. Налоги с зарплат составили более 100 млн грн, а по НДС – почти 95 млн грн.

В мае выручка из-за кассовых аппаратов (РРО/ПРРО) в отрасли достигла 4,87 млрд грн, что на 1,7% больше, чем в декабре 2024 года. Такой рост связан с обязательной фискализацией, способствовавшей повышению прозрачности рынка.

"Результат — легализация рынка дает ощутимый эффект: больше прозрачности, больше налогов, больше средств для бюджета страны", — подытожил Гетманцев.

Игорный бизнес в Украине

Напомним, 4 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №9256-д, направленный на усиление регулирования и контроля над игорным бизнесом. Документ поддержали 239 народных депутатов.

Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр норм об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.

Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.