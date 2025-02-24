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Игорный бизнес бьет рекорды: поступления в бюджет выросли в 134 раза

казино
Фото: Freepik

Фискализация и детенизация игорного бизнеса демонстрирует устойчивый положительный эффект, а рынок постепенно превращается в прозрачный и регулируемый сектор экономики.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Данило Гетманцев.

По его словам, игорный бизнес бьет рекорды поступлений в бюджет.

Так, в январе 2025 года в бюджет поступило 735,63 млн грн налоговых платежей от субъектов игорного бизнеса, что на 74,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года и в 134 раза превышает уровень января 2021 года (5,5 млн грн).

Фото 2 — Игорный бизнес бьет рекорды: поступления в бюджет выросли в 134 раза
Структура налоговых поступлений в январе 2025 года от игорного бизнеса

Как отметил Гетманцев, рынок игорного бизнеса постепенно превращается в прозрачный и регулируемый сектор экономики.

"Ужесточенный контроль за плательщиками игорного бизнеса способствует детенизации отрасли и наполнению бюджета", — отметил нардкп.

Фото 3 — Игорный бизнес бьет рекорды: поступления в бюджет выросли в 134 раза

Так, за 2024 год от игорного бизнеса поступило в бюджет 18 млрд грн, что почти в полтора раза больше, чем в 2023 году (10,4 млрд грн).

Заметим, что украинцы в среднем за январь-ноябрь 2024 года каждый месяц тратили 12,7 млрд грн на пополнение игровых счетов онлайн-казино и беттинговых компаний. В декабре этот показатель достиг рекордных 19 млрд. грн.

Игорный бизнес в Украине

Напомним, 4 декабря   Верховная Рада Украины приняла   во втором чтении законопроект №9256-д, направленный на усиление регулирования и контроля над игорным бизнесом. Документ поддержали 239 народных депутатов. А 4 января его   подписал президент Владимир Зеленский.

Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр норм об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.

Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Автор:
Светлана Манько