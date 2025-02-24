Гральний бізнес б’є рекорди: надходження до бюджету зросли у 134 рази

Фіскалізація та детінізації грального бізнесу демонструє стійкий позитивний ефект, а ринок поступово перетворюється на прозорий та регульований сектор економіки.

Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, гральний бізнес б’є рекорди надходжень до бюджету.

Так, у січні 2025 року до бюджету надійшло 735,63 млн грн податкових платежів від суб’єктів грального бізнесу, що на 74,2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, та у 134 рази перевищує рівень січня 2021 року (5,5 млн грн).

Структура податкових надходжень у січні 2025 року від грального бізнесу

Як наголосив Гетманцев, ринок грального бізнесу поступово перетворюється на прозорий та регульований сектор економіки.

"Посилений контроль за платниками ігорного бізнесу сприяє детенізації галузі та наповненню бюджету", - зауважив нардкп.

Так, протягом 2024 року від грального бізнесу надійшло до бюджету 18 млрд грн, що майже у півтора рази більше, ніж у 2023 році (10,4 млрд грн).

Зауважимо, українці в середньому за січень -листопад 2024 року кожен місяць витрачали 12,7 млрд грн на поповнення ігрових рахунків онлайн-казино та беттингових компаній. У грудні цей показник сягнув рекордних 19 млрд грн.

Гральний бізнес в Україні

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №9256-д, спрямований на посилення регулювання та контролю над гральним бізнесом. Документ підтримали 239 народних депутатів. А 4 січня його підписав президент Володимир Зеленський.

Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.