Гральний бізнес сплатив майже 9 млрд грн податків за 5 місяців 2025 року

За січень–травень 2025 року компанії грального бізнесу перерахували до державного бюджету 8,97 млрд грн податків, що на 22,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У порівнянні з 2021-м надходження зросли у 125 разів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Детінізація грального бізнесу приносить мільярди

Гетманцев відзначає, що у січні–травні 2025 року гральний бізнес України сплатив до бюджету майже 9 млрд грн податків.

Найбільша частка надходжень припала на податок на прибуток — майже 6 млрд грн. З виграшів було сплачено близько 2,15 млрд грн ПДФО, ще 652 млн грн — військовий збір. Податки із зарплат становили понад 100 млн грн, а з ПДВ — майже 95 млн грн.

У травні виторг через касові апарати (РРО/ПРРО) у галузі сягнув 4,87 млрд грн, що на 1,7% більше, ніж у грудні 2024 року. Таке зростання пов’язане з обов’язковою фіскалізацією, яка сприяла підвищенню прозорості ринку.

"Результат — легалізація ринку дає відчутний ефект: більше прозорості, більше податків, більше коштів для бюджету країни", - підсумував Гетманцев.

Гральний бізнес в Україні

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №9256-д, спрямований на посилення регулювання та контролю над гральним бізнесом. Документ підтримали 239 народних депутатів. А 4 січня його підписав президент Володимир Зеленський.

Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.