Украина впервые вводит лимиты для игроков в азартные игры

Минцифры предлагает ограничить время и затраты на азартные игры

В Украине впервые вводят финансовые и временные лимиты на участие в азартных играх, чтобы предотвращать игровую зависимость. Игроки смогут самостоятельно устанавливать ограничения на сумму расходов и продолжительность игры в сутки, неделю и месяц.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с регулятором игорного бизнеса PlayCity разработало проект приказа, устанавливающего персональные лимиты для игроков в азартные игры. Инициатива базируется на международных практиках стран ЕС, Канады и США и впервые внедряется в Украине.

Документ предусматривает два типа ограничений:

  • Финансовые лимиты – определяют долю месячного дохода, которую игрок может потратить на азартные игры;
  • Временные лимиты – определяют продолжительность игры, максимально допустимое непрерывное время и обязательные перерывы между сессиями.

Игрок будет самостоятельно устанавливать лимиты сразу в день, неделю и месяц. Отсчет времени начинается с первой ставки и фиксируется с точностью до секунды.

Проект приказа уже обнародован для общественного обсуждения. После сбора предложений документ будет доработан и согласован с государственными органами перед принятием. Введение лимитов станет частью системы превенции зависимости и будет работать на основе данных государственной системы онлайн-мониторинга.

Несколько дней назад Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса (АУОГБ) одобрила инициативу PlayCity создать обновленный реестр лиц, которым ограничено участие в азартных играх, поскольку это уменьшает риски операционной деятельности лицензированных операторов игорного рынка.

Автор:
Татьяна Гойденко