- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украина впервые вводит лимиты для игроков в азартные игры
В Украине впервые вводят финансовые и временные лимиты на участие в азартных играх, чтобы предотвращать игровую зависимость. Игроки смогут самостоятельно устанавливать ограничения на сумму расходов и продолжительность игры в сутки, неделю и месяц.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.
Министерство цифровой трансформации Украины совместно с регулятором игорного бизнеса PlayCity разработало проект приказа, устанавливающего персональные лимиты для игроков в азартные игры. Инициатива базируется на международных практиках стран ЕС, Канады и США и впервые внедряется в Украине.
Документ предусматривает два типа ограничений:
- Финансовые лимиты – определяют долю месячного дохода, которую игрок может потратить на азартные игры;
- Временные лимиты – определяют продолжительность игры, максимально допустимое непрерывное время и обязательные перерывы между сессиями.
Игрок будет самостоятельно устанавливать лимиты сразу в день, неделю и месяц. Отсчет времени начинается с первой ставки и фиксируется с точностью до секунды.
Проект приказа уже обнародован для общественного обсуждения. После сбора предложений документ будет доработан и согласован с государственными органами перед принятием. Введение лимитов станет частью системы превенции зависимости и будет работать на основе данных государственной системы онлайн-мониторинга.
Несколько дней назад Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса (АУОГБ) одобрила инициативу PlayCity создать обновленный реестр лиц, которым ограничено участие в азартных играх, поскольку это уменьшает риски операционной деятельности лицензированных операторов игорного рынка.