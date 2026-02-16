Знищують Су-34, "кинджали" і "циркони": Міноборони прискорює поставки ракет Patriot

Міністерство оборони працює з міжнародними партнерами над прискореним постачанням ракет для американських ЗРК Patriot, які демонструють найвищу ефективність серед іноземних та українських систем ППО.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міноборони.

Чому ракети для Patriot критично важливі

Під час засідання у форматі "Рамштайн" Міністр оборони Михайло Федоров підкреслив критичну важливість ракет PAC-3 для систем Patriot у протидії російській балістичній загрозі.

За словами очільника Міноборони, Росія здійснила одну з найбільших балістичних атак на Україну, випустивши понад 24 ракети. Найефективнішим засобом перехоплення такої зброї залишаються саме ракети PAC-3, що дозволяє захищати критичну інфраструктуру країни у зимовий період.

Федоров також акцентував на необхідності збільшення внесків у програму PURL, завдяки якій Україна отримує PAC-3 та інші ракети-перехоплювачі, що є життєво важливими для ППО держави.

Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни системи Patriot вже знищили майже всі відомі повітряні цілі противника. Серед них – надзвукові винищувачі-бомбардувальники Су-34, стратегічні крилаті ракети Х-101 та Х-555, "Калібр", аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" та найсучасніші гіперзвукові ракети "Циркон".

Цей досвід демонструє ефективність американських ЗРК у захисті українського неба та підкреслює потребу у постійному нарощуванні постачання критично важливих ракет.

Які є види ракет для Patriot

Комплекси Patriot оснащені трьома типами ракет, кожен з яких виконує спеціальні завдання у системі протиповітряної та протиракетної оборони.

Перший тип – ракети RАС-2, що є найпершими для систем Patriot. Вони оснащені осколково-фугасними боєголовками, які вибухають перед повітряною ціллю, створюючи хмару уламків. Такі ракети ефективні проти літаків та крилатих ракет, здатні уражати цілі на висоті до 24 км і на відстані до 160 км.

Другий тип – PAC-3 CRI, високоманеврові ракети-перехоплювачі, які знищують ціль безпосереднім попаданням, використовуючи кінетичну енергію. Вони призначені для боротьби з гіперзвуковими аеробалістичними об’єктами, перехоплюючи їх на висоті до 20 км та на відстані до 40 км.

Найновішим і найефективнішим типом є PAC-3 MSE. Ці ракети-перехоплювачі мають покращений двигун та високу маневреність, що забезпечує ефективне ураження балістичних цілей на висоті до 24 км і на відстані до 60 км. Завдяки вдосконаленій динаміці та маневровим можливостям, PAC-3 MSE демонструють максимальну ефективність серед усіх ракет комплексу Patriot.

