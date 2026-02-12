Кабмін дозволив Міноборони приймати на баланс незавершені фортифікаційні об’єкти

Кабінет міністрів дозволив Міністерству оборони приймати на баланс і завершувати будівництво оборонних споруд, які не змогли добудувати державні замовники.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Довгобуди передадуть Міноборони

Міністерство оборони отримало можливість завершувати будівництво фортифікаційних споруд, які не були добудовані державними замовниками. Це дозволить ліквідувати "довгобуди" на критичних напрямках фронту та сконцентрувати управління оборонними об’єктами в руках військових.

Якщо державний замовник не може завершити будівництво, він має право передати об’єкт на баланс Міноборони, надіславши письмове повідомлення з такими документами:

обґрунтування причин, через які добудова неможлива;

проєктну та виконавчу документацію;

акти приймання виконаних будівельних робіт;

довідку про вартість робіт і витрат.

Після отримання повідомлення Міноборони приймає рішення щодо передачі об’єкта, що дозволяє відомству самостійно завершувати будівництво критично важливих оборонних споруд.

