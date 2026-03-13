Запланована подія 2

Захист від "кинджалів" та "цирконів": Німеччина передала Україні нову партію ракет до систем Patriot

За результатами засідання у форматі "Рамштайн" Україна отримала від Німеччини партію ракет PAC-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Ці перехоплювачі призначені для боротьби з балістичними та гіперзвуковими ракетами типу "іскандер", "кинджал" і "циркон".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Технічні характеристики PAC-3

Ракети PAC-3 мають ряд конструктивних особливостей, які підвищують ефективність протиповітряної оборони. Ракета використовує технологію "hit-to-kill" — пряме зіткнення з ціллю. Кінетичний удар великої потужності повністю знищує боєголовку ворожої ракети в повітрі.

При вазі 218 кг ракета розвиває швидкість до 6170 км/год. Вона обладнана активною радіолокаційною головкою самонаведення, що дозволяє їй маневрувати незалежно від наземних станцій. Одна пускова установка Patriot вміщує 16 ракет PAC-3. Це у чотири рази більше, ніж при використанні ракет PAC-2, яких у контейнерах розміщується лише чотири одиниці.

Ракети версії CRI працюють на відстані до 45 км та висоті до 12 км. Модифікація MSE має ще вищі показники дальності.

Стратегічне значення

Захист неба є пріоритетним пунктом "Плану війни України". Поставлена мета передбачає ідентифікацію 100% повітряних загроз та перехоплення щонайменше 95% ракет і дронів у реальному часі. Використання PAC-3 дозволяє ефективно прикривати міста від найскладніших повітряних атак.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони працює з міжнародними партнерами над прискореним постачанням ракет для американських ЗРК Patriot, які демонструють найвищу ефективність серед іноземних та українських систем ППО. 

Автор:
Тетяна Ковальчук